Spor Tırmanış 4. Bölge Şampiyonası tamamlandı

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Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) tarafından Bursa'da "Spor Tırmanış Boulder Lider ve Hız 4. Bölge Şampiyonası" gerçekleştirildi.

Gürsu Belediyesi ile birlikte Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından desteklenen yarışma Gürsu Spor Fabrikasında gerçekleşti. İki gün süren yarışmaya başta Bursa olmak üzere İstanbul, Sakaya ve Balıkesir’den 85 sporcu katılırken, sporcular küçük A, küçük B, küçük C, küçük D ve küçük E kategorilerinde hünerlerini gösterdi. Tırmanış sporunun Bursa'da son yıllarda gördüğü alakaya dikkat çeken TDF Spor Tırmanıştan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Nazif Makas, olimpik sporlar arasında yer alan dağcılık sporu tırmanış branşının Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve özellikle belediyelerin desteğiyle iyi bir seviyeye geleceğini dile getirdi.

BURSA 03 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:39

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