Çevreciler Mudanya sahilinde çöp topladı

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Bursa'da doğasever vatandaşlar Mudanya sahilinde çöp toplayarak çevre kirliliğine dikkat çekti.

Çevreyi ve ve tabiatta yaşayan canlıları korumak için bir araya gelen doğaseverler, Mudanya sahilinde çöp toplayarak çevre kirliliğine dikkat çekti. 1 saatlik çalışmanın ardından deniz kenarından çıkartılan plastik atık, otomobil tekerleği gibi çeşitli malzemelerle 25 çöp poşetini dolduran gönüllüler, bir nebze de olsa çevreyi temizlemenin ilk adımını attıkları için mutlu olduklarını dile getirdiler.

BURSA 03 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:39

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