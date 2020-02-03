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Dayaklı gasp davası sanıklarına ceza yağdı

DHA

BURSA'da, Hasan Bor'un (38) borçalacak yüzünden dövülerek, parası ve cep telefonunun gasbedilmesiyle ilgili davada tutuklu yargılanan sanıklardan Aziz Dalga (34), Can Kuva (31), Mahsun Kaya (24) ve Mehmet Karakaya (33) 22'şer yıl 6'şar ay; Hasan Demir (32) ile Mücahit Şengül (33) ise 18'er yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklar toplam 127 yıl 6 ay ceza aldı. Mahkeme heyeti, Mücahit Şengül'ü tutuklanmasına karar verilmesinden beklenen faydanın sağlandığını göz önüne alıp, tahliye etti.

BURSA'da, Hasan Bor'un (38) borçalacak yüzünden dövülerek, parası ve cep telefonunun gasbedilmesiyle ilgili davada tutuklu yargılanan sanıklardan Aziz Dalga (34), Can Kuva (31), Mahsun Kaya (24) ve Mehmet Karakaya (33) 22'şer yıl 6'şar ay; Hasan Demir (32) ile Mücahit Şengül (33) ise 18'er yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklar toplam 127 yıl 6 ay ceza aldı. Mahkeme heyeti, Mücahit Şengül'ü tutuklanmasına karar verilmesinden beklenen faydanın sağlandığını göz önüne alıp, tahliye etti.
Olay, 11 Haziran 2018'de, merkez Yıldırım ilçesindeki Doğa Parkı'nda meydana geldi. Hasan Bor, borçalacak yüzünden Aziz Dalga, Can Kuva, Mahsun Kaya, Mehmet Karakaya, Hasan Demir ile Mücahit Şengül tarafından parkta sopa, dikenli ağaç ve tabanca kabzasıyla dövüldü. Üzerindeki 2 cep telefonu ve 14 bin 400 lirası gasbedilen Bor'u zorla 2 saat parkta tutan saldırganlar, olay anını da cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Saldırganlar, Bor'a yanlarında bulunan Ceylan isimli kadına tecavüz ettiği yalanını da videoda söyletmeye çalıştı. Saldırganlar, bir süre sonra olay yerinden kaçarken, Bor'u yaralı bulan çevredekiler, hastaneye götürdü. Hastanede tedaviye alınan Bor'a, vücudunun çeşitli yerlerinde kırık ve yüzünde çizik olduğuna dair rapor verildi. Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olayla ilgili yakalanan 6 kişi, gözaltına alındı. Şüpheliler, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüpheliler hakkında, 'gece vakti yağma, cebir, şiddet, hürriyetinden yoksun bırakma ve kasten yaralama' suçlarından Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.
'AYLIK 25 BİN LİRA, SUÇ İŞLEMEDİM'
Davanın bugün karar duruşması görüldü. Tutuklu sanıklardan Mehmet Karakaya, duruşmadaki savunmasında, "Olaydan önce araç alım satımıyla ilgili Hasan Bor'la aramızda anlaşmazlık olmuştu. Mahsun Kaya ile kız arkadaşı Hasan Bor'a ulaşmışlar. Mahsun, Hasan'ı dövmüş. Ben iddia edildiği gibi Hasan'ı yağmalamadım, dövmedim. Mahsun, kullandığı uyuşturucu etkisiyle bu suçu işlemiştir. Benim ekonomik durumum iyidir. Aylık gelirim 25 bin lira. Avukat Tuncay İlçim, Mahsun Kaya'nın babasının avukatıdır. Müştekiyi ve diğer sanıkları benim aleyhimde bulunmaları konusunda yönlendirmeye çalışmıştır. Suçsuzum ve beraatimi istiyorum" dedi.
AVUKATI SUÇLADILAR
Diğer sanıklar Aziz Dalga ise "Suçlamaları kabul etmiyorum. Mahsun Kaya'nın iftiraları ile mağdur oldum. Ben suç işlemedim, beraatimi istiyorum" diye konuştu.
Can Kuva da "Mahsun´u ertesi gün cezaevine teslim edeceğimden yanına gittim. Keşke gitmeseydim. Kaya'nın babasının avukatı Tuncay İlçim, davanın seyrini etkilemeye yönelik davranışlar sergiledi. Beraatimi istiyorum" dedi. 
Sanıklardan Hasan Demir de suçsuz olduklarını öne sürerek, beraatlerini istedi.
Mahsun Kaya da kendisinin mağdur olduğunu, Hasan Bor'u kız arkadaşına tecavüz ettiğine dair yanıltmaları üzerine yaraladığını söyleyerek, beraatini talep etti.
Mücahit Şengül, "Ben tesadüfen olay yerine gittim. Olayla ilgili alakam yoktur. Hasan Bor'u tanımıyorum. Beraatimi istiyorum" derken, Hasan Demir ise olay yerine Mahsun Kaya'ya yardımcı olmak amacıyla gittiğini belirterek, suçlamaları kabul etmedi ve beraat istedi.
Mahkeme heyeti, toplanan deliller sonucu 'gece vakti yağma, cebir, şiddet, hürriyetinden yoksun bırakma, kasten yaralama' suçlarından Aziz Dalga, Can Kuva, Mahsun Kaya, Mehmet Karakaya'ya 22'şer yıl 6'şar ay, Hasan Demir ile Mücahit Şengül'e ise 18'er yıl 9'ar ay hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Mücahit Şengül'ü tutuklanmasına karar verilmesinden beklenen faydanın sağlandığını göz önüne alarak, tahliye etti. Sanıklara, 7 gün içinde olmak üzere Bursa Bölge Adliye Mahkemesi'ne itiraz hakkı verildi. Şengül'ün, cezasının Yargıtay tarafından onanması halinde kalan cezasını çekmek üzere cezaevine gireceği bildirildi.

BURSA

03 Şubat 2020 Pazartesi

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