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Yolcu taşımacılığı yapan sürücülere eğitim

İHA

Yolcu taşımacılığı yapan sürücülere eğitim

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde taksi, dolmuş, minibüs türü araçlarla yolcu taşımacılığı yapan sürücülere eğitim semineri verildi.
Eğitim semineri sonunda araç sürücülerine kimlik kartı ve sertifika verilecek. Seminere katılamayan ve ertifika almayan sürücüler araç kullanamayacak veya ceza ödeyecekler. Bursa Büyükşehir Belediyesi, Milli Eğitim İl Müdürlüğü ile Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığı iş birliği ile düzenlenen seminerde halkla ilişkiler, psikoteknik, ilk yardım ve trafik bilgileri hakkında bilgiler verildi. İlçede taksi, dolmuş ve minibüs sürücüleri seminere büyük alâka gösterdi. Seminere ticarî araç kullanma şartlarını taşıyan ve belgelendirilen sürücüler katıldı.
Konu hakkında bilgiler veren Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ş. Vahit Girgin, “Sürücü tanıtım kartları basma işi sürüyor. Bundan sonra meslektaşlarımız çalışma ânında kimlik kartlarını yanlarında bulunduracaklar” dedi.

BURSA

03 Şubat 2020 Pazartesi

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