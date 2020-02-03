Tarım arazisindeki kaçak barakalar yıkıldı

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Osmangazi Belediyesi, İsmetiye Mahallesi’nde bölünerek internet üzerinden hobi bahçesi adı altında satışa çıkartılan verimli tarım arazileri üzerine yapılan kaçak barakaları yıktı.

Osmangazi Belediyesi, hobi bahçeleri tehdidi altında olan İsmetiye Mahallesi’ndeki verimli tarım arazilerini kaçak barakalardan temizledi. Farklı metrekare büyüklüğündeki parsellere bölünen ve hisse satışı yapılan tarım alanlarının üzerine kaçak barakalar inşa edildiğini tespit eden Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, iş makinesi ile kaçak yapıları yıktı. Barakaların yıkılmasıyla birlikte tarım alanlarının amaç dışı kullanımının da önüne geçildi.

Belediye yetkilileri, vatandaşları ruhsatsız ve kaçak yapılaşmaya yönelmemeleri konusunda uyarırken, böyle yapılara asla izin vermeyeceklerini belirtti.

BURSA 03 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:39

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