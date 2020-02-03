İnegöl’de hayvanlar sahipsiz değil

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

İnegöl’de hayvanlar sahipsiz değil

İHA

İnegöl Belediyesi, Hacı Sevim Yıldız Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi Metal2 Bölümü öğrencileriyle iş birliği yaparak şehrin 10 farklı bölgesinde hayvanlar için beslenme odakları oluşturdu. Yaban hayatını desteklemek maksadıyla hayata geçirilen proje, aynı zamanda can dostlarımızın kışın zor şartlarda yiyecek bulmasını kolaylaştıracak.

İnegöl’de hayvanlar sahipsiz değil

İnegöl Belediyesi, Hacı Sevim Yıldız Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi Metal2 Bölümü öğrencileriyle iş birliği yaparak şehrin 10 farklı bölgesinde hayvanlar için beslenme odakları oluşturdu. Yaban hayatını desteklemek maksadıyla hayata geçirilen proje, aynı zamanda can dostlarımızın kışın zor şartlarda yiyecek bulmasını kolaylaştıracak.
İnegöl Belediyesi, yaban hayatını desteklemek ve sokak hayvanlarına kol kanat gerebilmek maksadıyla Hacı Sevim Yıldız Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi Metal2 Bölümü öğrencileri iş birliğiyle beslenme odakları projesini geliştirdi. Öğrencilerin imâl ettiği beslenme odakları, şehrin 10 farklı noktasına yerleştirildi. Buralara hayvanlar için yiyecek bırakılırken, Belediye Başkanı Alper Taban vatandaşlara da çağrıda bulunarak, “Can dostlarımıza sahip çıkalım” mesajı verdi.
Öğrenciler, hayvanseverler ve meclis üyeleriyle birlikte Yeniceköy Mahallesinde beslenme odağında inceleme yapan Başkanı Alper Taban, “Can dostlarımızın yiyecek bulabilmeleri adına 10 adet yer belirlendi. Alanyurt’ta 2 tane, Boğazköy’de, Hayriye’de, Kurşunlu’da, Tahtaköprü bölgesinde 2 adet, TOKİ bölgesinde ve şu ânda içerisinde bulunduğumuz Yeniceköy Mahallesi'nde bu tür yiyecek noktaları oluşturduk. Tabii bunların sayısını arttırmamız gerekiyor. Doğada onların rahat ve kolayca erişebileceği ve içerisine de yemlerini koyduğumuzda hayvanlarımız buradan bu ihtiyaçlarını giderebilecekler. Vatandaşlarımızı da bu alanlara yiyecek bırakmaya, hayvanlara sahip çıkmaya davet ediyorum. Yardıma muhtaç bir hayvan gördüğünüzde bunları da 153 hatlarımıza bildirirseniz arkadaşlarımız gerekeni yaparlar. Dileyen vatandaşlarımız barınağımıza müracaat ederek oradan hayvan da sahiplenebilirler. Ben emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.

BURSA

03 Şubat 2020 Pazartesi

  • İMSAK 06:39
  • GÜNEŞ 08:05
  • ÖĞLE 13:22
  • İKİNDİ 16:05
  • AKŞAM 18:30
  • YATSI 19:51
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da kedi kurtarma operasyonu
YEREL HABERLER Bursa'da kedi kurtarma operasyonu
Oto camı yüklü tır devrildi, şehirlerarası yolda uzun araç kuyrukları oluştu
YEREL HABERLER Oto camı yüklü tır devrildi, şehirlerarası yolda uzun ...
Osmangazi’de konforlu alışveriş dönemi Emek kapalı pazar alanına kavuşuyor
YEREL HABERLER Osmangazi’de konforlu alışveriş dönemi Emek kapalı ...
Tarım arazisindeki kaçak barakalar yıkıldı
YEREL HABERLER Tarım arazisindeki kaçak barakalar yıkıldı
Bursa'da lodos nedeniyle teleferik seferleri iptal edildi
YEREL HABERLER Bursa'da lodos nedeniyle teleferik seferleri iptal ...
Naim Süleymanoğlu’nda ilk uluslararası yarışma Yıldırım belediyesi, 3. Uluslararası Kyokushin Kış Kampı’na ev sahipliği yaptı
YEREL HABERLER Naim Süleymanoğlu’nda ilk uluslararası ...
Gemlik’te toplu ulaşım artık daha konforlu Burulaş’ın katkılarıyla Güzel Gemlik Otobüs ve Minibüsçüler Kooperatifi tarafından alınan 28 mikrobüs hizmete girdi
YEREL HABERLER Gemlik’te toplu ulaşım artık daha konforlu Burulaş’ın ...
Yolcu taşımacılığı yapan sürücülere eğitim
YEREL HABERLER Yolcu taşımacılığı yapan sürücülere eğitim
Bursaspor'un kart sıkıntısı
YEREL HABERLER Bursaspor'un kart sıkıntısı
Türkiye’nin ilk elektrikli araçlar dalı yeni eğitim öğretim yılında Bursa’da oluşturulacak Salih Canbal: “Birçok çalışmanın ilkini Bursa’da hayata geçiriyoruz" Bursa Milletvekili Osman Mesten: "Türk milleti yeniden tarih sahnesine çıkıyor"
YEREL HABERLER Türkiye’nin ilk elektrikli araçlar dalı yeni eğitim ...
Karacabey’e çevik kuvvet birimi kuruluyor
YEREL HABERLER Karacabey’e çevik kuvvet birimi kuruluyor
Teleferikle Uludağ’a çıkacaklar dikkat Teleferiğe şiddetli rüzgar engeli
YEREL HABERLER Teleferikle Uludağ’a çıkacaklar dikkat Teleferiğe ...
Mübâdele söyleşileri
YEREL HABERLER Mübâdele söyleşileri
Bursa'da şiddetli lodos hayatı olumsuz etkiledi
YEREL HABERLER Bursa'da şiddetli lodos hayatı olumsuz etkiledi
BUÜ Sağlık MYO öğrencileri, stajlarını İnegöl hastanelerinde yapacak
YEREL HABERLER BUÜ Sağlık MYO öğrencileri, stajlarını İnegöl ...
Dayaklı gasp davası sanıklarına ceza yağdı
YEREL HABERLER Dayaklı gasp davası sanıklarına ceza yağdı
Özel sporcudan Başkan Kanar’a ziyaret
YEREL HABERLER Özel sporcudan Başkan Kanar’a ziyaret
Traktörün altında kalarak öldüğü sabah ortaya çıktı
YEREL HABERLER Traktörün altında kalarak öldüğü sabah ortaya çıktı
Kadınlar için kaçınılmaz süreç; menopoz
YEREL HABERLER Kadınlar için kaçınılmaz süreç; menopoz
Bursa protokolü Samsunlular Derneği istişâre toplantısında buluştu
YEREL HABERLER Bursa protokolü Samsunlular Derneği istişâre ...
Çevreciler Mudanya sahilinde çöp topladı
YEREL HABERLER Çevreciler Mudanya sahilinde çöp topladı
Talasemili çocuklar sinemada buluştu
YEREL HABERLER Talasemili çocuklar sinemada buluştu
Spor Tırmanış 4. Bölge Şampiyonası tamamlandı
YEREL HABERLER Spor Tırmanış 4. Bölge Şampiyonası tamamlandı
Ailesi onu arıyordu...Şarampole yuvarlanan traktöründe ölü bulundu Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir çiftçi, devrilen traktörünün altında hayatını kaybetti, cenazesi ertesi gün bulundu
YEREL HABERLER Ailesi onu arıyordu...Şarampole yuvarlanan ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X