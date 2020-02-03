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Yaşlı kadın şofbenden sızan gazdan zehirlendi

İHA

Yaşlı kadın şofbenden sızan gazdan zehirlendi

Bursa’da evde tek başına olduğu esnada banyoya giren yaşlı kadın, şofbenden sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti.
Olay, Yıldırım Ertuğrulgazi Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, beş katlı bir apartmanın en üst katında ailesiyle birlikte yaşayan Belkıs Öden (75), evde kimsenin bulunmadığı esnada banyoya girdi. Yaşlı kadın banyo yaparken şiddetli lodos yüzünden sönen şofbenden sızan gaz neticesinde zehirlenerek hayatını kaybetti. Yaşlı kadına ulaşamayan yakınları, kapıyı açamayınca polisten yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla kapıyı açtıklarında, yaşlı kadının banyoda hareketsiz yattığını görerek, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri banyoda hareketsiz yatan Belkıs Öden’in hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından yaşlı kadının cansız bedeni morga kaldırılırken, olayla alakalı tahkikat devam ediyor.

BURSA

03 Şubat 2020 Pazartesi

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