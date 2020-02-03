Haraç’tan bir şampiyonluk daha

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Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Masa Tenisi sporcusu Ece Haraç, 2020 Gençler Türkiye Şampiyonu oldu.

Gençler Türkiye Şampiyonası Aydın’da tamamlandı. Didim Spor Salonu’nda gerçekleşen şampiyonaya 47 takım ve 281 sporcu katıldı. Ferdî yarışlarda oynadığı 4 maçın ardından finale yükselen Ece Haraç, finalde Özge Yılmaz’ı 114, 1210 ve 119 setlerle 30 mağlûp ederek 2020 Genç Kızlar Türkiye Şampiyonu oldu. Ece Haraç ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Gamze Çotra ile mücadele ettiği çiftler yarışlarında finalde Nur Sarı/Özge Yılmaz çiftine 30 mağlûp olarak Genç Çiftler Türkiye ikincisi oldu. Takım müsabakalarında 3. grubu 2 galibiyetle lider tamamlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor, ilk 8 maçlarında Bu Piliç SK takımına 31 mağlûp oldu. 58 maçlarında Seramikspor 30 ve 1955 Batman Belediyespor takımını 32 mağlûp eden yeşilbeyazlılar turnuvayı 5. sırda tamamladı.

BURSA 03 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:39

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