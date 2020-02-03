Bursa beyaza bürünecek

Bursa’da çarşamba gününden itibaren kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Eskişehir, Bursa Kütahya ve Bilecik’te hava sıcaklığının mevsim normallerinin üstünde gittiği belirtilerek, Balkanlar ve Karadeniz’den gelecek soğuk ve yağışlı havanın çarşamba ve perşembe günleri etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklığının eksi 1015 derece azalması ve yeni haftaya kadar mevsim normalinin altında seyretmesi öngörülüyor. Bursa’da yağışların çarşamba günü akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Kıyı kesimlerde karla karışık yağmur, diğer kesimlerde de kar yağışını görülecek. Ayrıca bu akşam ve yarın lodosun etkisini arttırarak (saatte 7080 kilometre) devam etmesi beklenirken, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler yaşanmaması için vatandaşlar ikaz ediliyor.

BURSA 03 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:39

GÜNEŞ 08:05

ÖĞLE 13:22

İKİNDİ 16:05

AKŞAM 18:30

YATSI 19:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.