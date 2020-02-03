Uludağ'da sahne alan Sagopa Kajmer: ''Zulme karşı dim dik dur. Yanındayız Kudüs'' Whitefest'de sahne alan Sagopa ve Gazapizm ile tatilciler coştu

Gençlik ateşini Uludağ'ın zirvesine taşıyan, Türkiye'nin en büyük gençlik festivali Whitefest'in açılış meşalesini Gazapizm ve Sagopa Kajmer yaktı.

Whitefest, Sagopa KajmerGazapizm'in konserleriyle başladı. Akşam saatlerinde gerçekleştirilen ''Banabak After Ski Party'' ile 2020'nin en büyük gençlik festivalinin açılışını yapan rap'in yükselen yıldızı Gazapizm, sıfır derecenin altına düşen sıcaklığa aldırış etmeden etkinlik alanını dolduranları coşturdu. "Heyecanı Yok" şarkısındaki "Zıplıyor Herkes Kanguru Sanki" nakaratına vurgu yaparak gençleri kendisine eşlik etmeye ve zıplamaya davet etti. Performansı ile kendisini dinlemeye gelenlerin ayağını yerden kesen genç rapçi, finalde yaktığı meşale ile de bir anlamda festivalin açılışını yapmış oldu.

Gazapizm'in ardından Karinna Otel'de duayen rapçi Sagopa Kajmer sahne aldı. "Toz Taneleri"yle startını verdiği performansında "Meftun", "Maalesef, "Korkuyorum Artık" ''Baytar'' ve "Vasiyet" gibi dillere pelesenk olan şarkılarını da birbiri ardınca seslendiren Kajmer, Whitefest coşkusunu bir üst seviyeye taşıdı. Yüzlerce kişilik koronun bir an olsun susmadığı konserde kıtalar arası bir de diss atarak ''Bir Savaş Bin Ölüm'ü söyleyen Sagopa Kajmer, ''Zulme karşı dim dik dur. Yanındayız Kudüs'' diyerek büyük alkış aldı.

Alkışlar eşliğinde noktaladığı konserini müzik sevenlerin isteği üzerine yarım saat daha uzatan başarılı rapçi, finali ''İstisnalar Kaideyi Bozmaz'' ile yaptı.

BURSA 03 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:39

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