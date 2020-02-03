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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2’si TIR 3 kamyon birbirine girdi. TIR’lardan birisinin sürücüsü hurdaya dönen araçta sıkıştı. Ekipler yaklaşık yarım saatlik çalışmayla yaralıyı sıkıştığı yerden çıkarabildi.

Kaza saat 16.30 sıralarında OrhangaziBursa kara yolu Gedelek kavşağı yakınlarında meydana geldi. İnşaat demiri yüklü Hakan İzmir (32) idaresindeki 34 AJ 2030 plakalı TIR, dikkatsizlik neticesinde önünde seyir halinde olan Harun Bayar (45) idaresindeki 13 ED 933 plakalı bir başka TIR’a çarptı. Çarpmanın şiddeti ile öndeki TIR en önde duran Mehmet Karaboğa (52) idaresindeki 06 BM 8634 plakalı akaryakıt tankerine çarptı. Demir yüklü TIR’ın sürücüsü Hakan İzmir hurdaya dönen araç içinde sıkıştı. Olay yerine sevkedilen itfaiye ve sağlık ekipleri, jandarma ekipleri ile birlikte Hakan İzmir’i yaklaşık yarım saatlik çalışma neticesinde çıkardı. Ambulansa konan yaralı sürücü Gemlik Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı. Kaza sebebiyle OrhangaziBursa kara yolunda uzun kuyrukları oluştu. Bursa istikametine trafik tek şeritten verildi. Jandarma kazayla alakalı tahkikat başlattı.

BURSA 03 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:39

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