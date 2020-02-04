Tatil dönüşü okullarını tanıyamadılar Köy okulundaki minik öğrencilerini şaşırtan sürpriz Bursalı madencilerden minik öğrencilere yarıyıl sürprizi

Bursa'da bir köy okulunda eğitim gören minik öğrenciler yarı yıl tatili dönüşü okullarında yapılan değişikliği görünce gözlerine inanamadı. Okulları baştan aşağı yenilenen çocukların yapılan sürpriz karşısında yaşadığı mutluluk ve şaşkınlık kameralara yansıdı.

Maden Mermer Üretici ve Sanayici İş Adamları Derneği (MADSİAD) toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla Bursa’nın en ücra köşelerindeki köy okullarına kucak açtı.

Köyleri yaşatmak ve kalkındırmak amacıyla yürütülen proje kapsamında çalışmalarına şehir merkezinden kilometrelerce uzaktaki köy okullarından başlayan dernek yönetimi Mustafakemalpaşa ilçesi Ovaazatlı Mahallesindeki köy okulunu 15 günde bambaşka bir okul haline getirdi.

Okulların yarı yıl tatiline girmesine kısa bir süre varken Ovaazatlı İlkokuluna gelen MADSİAD Başkanı Erol Efendioğlu ve yönetim kurulu üyeleri okuldaki eksikleri yerinde tespit edip yapılacakları belirledi.

Tatilin başlamasıyla birlikte harekete geçen madenciler işe yazıları neredeyse silinmiş Atatürk büstü ile başladı. Mevcut büst yerine okulun bahçesine siyah dev mermerden büst ve törenlerde kullanılmak üzere yine mermerden kürsü inşa edildi. Okulun sıvaları dökülmüş duvarları yarısına kadar mermer ile kaplanıp yağmur ve rüzgarda zarar görmesi engellendi. Okulun yakacak odun ve kömürlerinin toplandığı bahçede öğrenciler için tehlike arz eden açık deponun da etrafı duvarla kapatıldı.

Anaokulu öğrencilerinin öğrenim gördüğü sınıfında zemini onarılıp parke kaplandı. Ayrıca sınıfın duvarları ve pencereleri onarılarak öğrenciler için oyun alanları oluşturuldu. İlköğretim öğrencilerinin eğitim gördüğü iki ayrı binada baştan aşağıya yenilendi. Okuldaki tüm sınıfların duvarları çeşitli figürler çizilip boyanırken sınıflara arı sınıfı, uzay sınıfı ve çiçek sınıfı gibi isimler takıldı.

Öğrenciler gözlerine inanamadı

İkinci dönemin ilk gününde okullarına gelen öğrencileri kapıda öğretmenleri ve madenciler karşıladı. Okul bahçesinde toplanan öğrenciler yenilenen büstü görünce çok şaşırdı.

Öğretmenlerin selamlama konuşmasının ardından koşarak sınıflarına giren miniklerin yaşadıkları şaşkınlık ve mutluluk gözlerinden okundu. Eğitim gördükleri sınıflarındaki ve oturdukları sıralardaki değişimi gören öğrenciler mutluluktan birbirlerine ve öğrenim gördükleri sıralara sarıldı. Öğrencilerin sevinçlerine ortak olan öğretmenlerde yapılan hoş sürpriz için MADSİAD Başkanı Erol Efendioğlu ve üyelere teşekkür etti.

Kışlık mont ve ayakkabı dağıtıldı

Madenciler; Ovaazatlı İlköğretim Okulundaki öğrencilerin dışında ilçede eğitim gören ve maddi durumları yerinde olmayan öğrencileri de unutmadı. MADSİAD tarafından alınan yüzlerce mont ve kışlık ayakkabı İlçe Milli Eğitim Müdürü ve Okul Müdürü ile birlikte tek tek belirlenen ailelerin çocuklarına dağıtıldı.

Kızlara bebek evi erkeklere takım çantası

Anaokulu öğrencilerini yenilenen sınıflarında ziyaret eden madenciler kız öğrencilere bebek evi erkek öğrencilere de oyuncak takım çantası hediye etti. Hediye paketlerini görünce sevinçten havaya sıçrayan çocukların mutlulukları kameralara yansıdı. Yenilenen parke zemini ile çocuklara mutlu bir yuva haline gelen sınıfın çizgi film karakterleri ile boyanan rengarenk duvarları da dikkat çekti.

"Hami Mandıralı gibi şut çekseler de yıkılmayacak duvarlar yaptık"

Öğrencilere yaptığı konuşmada 13 kişilik bir ekibin bu sürprizi hazırlamak için 15 gün boyunca hiç durmadan çalıştığını belirten MADSİAD Başkanı Erol Efendioğlu, “Buraya geldiğim zaman bir hoca bana ‘çocuklar bahçede top oynuyor şut çekiyorlar ancak duvarlar dökülüyor’ dedi. Dedim ki biz o duvarları öyle yapacağız ki çocuklar isterse Hami Mandıralı gibi şut atacak ve o duvarlara hiç bir şey olmayacak” diye konuştu.

Köy okullarına ellerinden geldiğince destek olmaya devam edeceklerini belirten Efendioğlu, “Burada yaptıklarımızı öğrenciler bilmiyorlardı. Sömestre tatilinde onlar evlerindeyken yaptık her şeyi hoş bir sürpriz olduğunu düşünüyorum” dedi.

BURSA 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:38

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