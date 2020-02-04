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Çin'deki mobilya fuarına 'koronavirüs' iptali

DHA

-TÜRKİYE Mobilya İhracatçılar Birliği Başkanı Ahmet Güleç, Çin´de yapılması planlanan mobilya fuarının, koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildiğini açıkladı.

-TÜRKİYE Mobilya İhracatçılar Birliği Başkanı Ahmet Güleç, Çin´de yapılması planlanan mobilya fuarının, koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildiğini açıkladı.
Türkiye Mobilya İhracatçılar Birliği Başkanı Ahmet Güleç, 18-21 Mart ve 28-31 Mart'ta yapılacak olan 45'nci Ciff Guangzhou Fuarı´na Türkiye'den 40 firmanın katılmasının planlandığını ancak koronavirüs salgını nedeniyle fuarın henüz belirlenemeyen bir tarihe ertelendiğini söyledi.
Güleç, konuyla ilgili yaptığı açıklamda şunları ifade etti.
"Çin dünyanın en büyük ihracatçısı. Biz de Türkiye olarak ihracat anlamında çıkışta olan ülkeyiz. İhracatımız artıyor. Özellikle ihracat ile büyüyen bir mobilya sektörümüz var. Mobilya sektörümüz bu yıl ihracatta büyük bir çıkış yapacak. Bakanlığımızın aldığı KDV indirimi kararı ile de yurt içinde de büyüyoruz. Mobilya sektörü hem ihracatta hem iç pazarda büyük bir başarı gösterecek. Gönül ister ki bu tür virüsler olmasın ama dünya ve ülkeler arasında ki ticari rekabette de her tülü şartları değerlendirmemiz gerekiyor. Mart ayında Çin'e mobilyacılar gidiyor ve Çin'den satın alma yapıyorlardı. Biz de bu süre zarfına Türkiye'de yapacağımız etkinlikler ile mobilya ihracatının ve mobilya yan sanayi ihracatının daha büyük olması için çeşitli etkinliklere başlayacağız. Şu anda üzerinde çalıştığımız bazı konular var. Bu etkinliklerin tamamını Ticaret Bakanlığı'mızın desteği ile yapacağız. İhracat potansiyeline katma değer katacağız." 

BURSA

04 Şubat 2020 Salı

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