Uluslararası Hüdavendigar İHL’de Müslüman bilim adamları semineri

Birbirinden farklı projelerle Bursa’nın kültür sanat hayatına renk katan Büyükşehir Belediyesi, ‘Doğu’dan Gelen IşıkMüslüman Bilim Adamları’ projesiyle liseli gençleri Müslüman bilim adamları ve onların çalışmaları hakkında bilgilendirdi. Uluslararası Hüdavendigar İmam Hatip Lisesi’ndeki programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da katıldı.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan ve 16.’sı düzenlenen projenin Uluslararası Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi’ndeki oturumuna, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da katılarak, dünyanın 70 ülkesinden lise eğitimi için Bursa’ya gelen öğrencilere yönelik konuşma yaptı. Konuşmasında; 2019’un Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hassasiyeti doğrultusunda Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı olarak ilan edildiğini hatırlatan Başkan Aktaş, ‘Doğu’dan Gelen IşıkMüslüman Bilim Adamları’ projesini de bu doğrultuda gerçekleştirdiklerini söyledi. Proje kapsamında 20192020 eğitimöğretim dönemi boyunca her hafta belirlenen okullarda Müslüman bilim adamlarının hayatları ve icraatları hakkında öğrencilerin bilgilendirildiğini ifade eden Başkan Aktaş, “30 Haziran 2018 tarihinde aramızdan ayrılan Prof. Dr. Fuat Sezgin, dünyaca ünlü bilim tarihçimizdi. Kendilerinin söylediği şu sözü şiar edindik ve bu programı hazırladık:Bilimler tarihi, milletlerin ortak mirasıdır. Bu ortak mirasa Müslümanların katkısı neydi?İşte bu soruyu hem sözlü hem de tiyatral olarak Bursa’ya anlatıyoruz” dedi. “İbnül Eysem; optik, karanlık oda, modern görme teorisinin babasıydı. Biruni; matematiksel coğrafyanın kurucusuydu. Cezeri; robotik, mühendislik gibi alanların öncüsüydü.İbni Sina; tıp ve felsefe alanında üstad olarak bilinirdi.Firnas ise; uçan ilk makineyi bulmuştu” diyen Başkan Aktaş, “Bunları niye hatırlattım? Sevgili gençler, yarınlarımız sizlere emanet. Daha iyisini başaracak güçtesiniz.Bursa için faydalı olacağına inandığımız bu programda bizleri bilgilendirecek olan Uğur Polat beye, tiyatro ekibimize, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığımız personeline, ayrıca bu güzel ev sahipliği için Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi yöneticilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

‘Doğu’dan Gelen IşıkMüslüman Bilim Adamları’ projesinde görev alan İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Görevlisi Uğur Polat, proje hakkında bilgi vererek, “Bu çalışma, ömrünü İslâm bilimlerinin dünyayı aydınlatan zengin birikimini ortaya çıkarmak için sarf etmiş, Prof. Dr. Fuat Sezgin’in ciltler dolusu emeklerine bir saygı duruşu ve minnet vesikasıdır. 94 yıllık dünya hayatında bir an olsun durmadan, hayatının en önemli zamanlarını günde 17 saat çalışarak İslâm Bilimler Tarihi’nin adeta sahipsiz kalmış 800 yıllık mirasını ortaya çıkarmak için sarf etmiş olan Prof. Dr. Fuat Sezgin, böylesine önemli 8 asırlık dev bir hazineyi gelecek nesiller olan bizlere armağan etmiştir. Eski Mısır’dan Babil’e, oradan Antik Yunan’a ulaşan bilimler; 8. yüzyıldan 16. yüzyıla kadar Müslümanların elinde göz kamaştıran seviyeye ulaştıktan sonra, bugün Avrupa’ya ulaşmış ve tüm dünya milletlerinin ortak mirası haline gelmiştir” şeklinde konuştu.

Şehir Tiyatrosu oyuncularının canlandırmalarla eşlik ettiği projede; Fergani, Kemalettin Farisi, İbnün Nefis, İbni Sina, Zehravi, Cabir Bin Hayyan, Ali Kuşçu, Uluğ Bey, Biruni, Cezeri, Harizmi, Sabit Bin Kurre, Buzcani, Ebu Kamil Şuca, Abbas Bin Firnas, Ömer Hayyam, Takıyyüddin Er Raşid, İbnül Heysem, Bitruci, İbnüş Şatır, Hazini, Bettani, Ebu Bekir Razi ve Nasıruddin Tusi’nin bilim dünyasına ışık tutan çalışmaları hakkında öğrencilere bilgiler verildi.

BURSA 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:38

GÜNEŞ 08:04

ÖĞLE 13:23

İKİNDİ 16:06

AKŞAM 18:32

YATSI 19:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.