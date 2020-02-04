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Yeşim’de bilinç yolculuğu

İHA

Yeşimlilerle bir araya gelen Access Bars ve Beden Prosesleri Eğitmeni Tülin İpek Şahbaz, gerçekleştirdiği özel sunum ile katılımcıları bilinç yolculuğuna çıkardı.

Yeşim’de bilinç yolculuğu

Yeşimlilerle bir araya gelen Access Bars ve Beden Prosesleri Eğitmeni Tülin İpek Şahbaz, gerçekleştirdiği özel sunum ile katılımcıları bilinç yolculuğuna çıkardı.
Bizim Eşit Dünyamız projesi söyleşileri kapsamında Yeşim Tekstil’e konuk olan Access Bars ve Beden Prosesleri Eğitmeni Tülin İpek Şahbaz, gerçekleştirdiği sunum ile Yeşimlileri bilinç yolculuğuna çıkardı. Mavi Konferans Salonunda gerçekleştirilen söyleşide konuşan Şahbaz, birçok insanın hayatında “keşke” ifadelerinin çokça ve “iyi ki yaptım” ifadelerinin ise çok az yer aldığını belirtti. Hayatımızda akışa doğru yön vermek adına kendimize doğru sorular sormamız gerektiğine işaret eden Şahbaz, bu süreçte Access kavramının son derece yardımcı olduğunu ve hayatı kolaylaştırdığını kaydetti.
Modern hayatlarımızdaki ikili ilişkilerde çoğu zaman yargıların karar verdiğinin altını çizen Şahbaz, ikili ilişkilerde bazen başvurulan bir yalanı ayakta tutmak için 26 yalan daha kullanıldığını, oysa 1 kez doğruyu söyleyip kurtulmanın çok daha sağlıklı olduğunu dile getirdi. Şahbaz, tanrısal evrende sınır olmadığına ve sınırların bizim kafamızda çizildiğine işaret ederek, “Önemli olan ise sizin kendinizi sevmenizdir. Siz kendinizi sevmezseniz bu dünya ölür” ifadelerini kullandı.
Access Bars’ın başın üzerindeki 32 noktaya dokunularak bellekteki geri dönüşüm kutusunda bekleyen, hayat boyunca birikmiş olan dosyaları ve arka planda çalışan uygulamaları sildiğini dile getiren Şahbaz, “Access Consciousness, bir araçlar sistemi ve dünyada 179 ülkede uygulanıyor. Sonuçları ise kişilerin ifadelerine göre inanılmaz. Bu yöntemle geri dönüşüm kutunuzda biriken ve size hizmet etmeyen dosyalar kendiliğinden çekiliverir ve hayat artık sizin için başka türlü akmaya başlar.” şeklinde konuştu.
Şahbaz şöyle devam etti: “Siz bu yöntemi uyguladığınızda gerçekten hayatın neşesini görmeye başlarsınız. Yaşam her an sizinle birlikte akmaya devam eder. Access de bu hayatı kolaylaştırmak için var. Access consciousness sistemleriyle tanıştıktan sonra dışarı çıktığınızda, gözünüzün önünden büyük bir perdenin kalktığını görecek ve size özgü bir farkındalık yaşayacaksınız. Bilince erişim çubukları ile başın üzerindeki 32 noktaya dokunulduğunda hayatımızdaki güç, enerji, para, kontrol, farkındalıklarımız, neşe, hüzün, şifa nezaket şükran noktalarımız harekete geçiyor. Oysa biz günlük hayatımızda bu duyguları bastırıyor ve dışlıyoruz.”

BURSA

04 Şubat 2020 Salı

  • İMSAK 06:38
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  • İKİNDİ 16:06
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