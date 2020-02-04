Üzeri kirli çocuğu otobüsten indirip, tepki gösteren yolcuyu darp etti

-BURSA'da özel halk otobüsü şoförü, üstü ve ayakları kirli olduğu iddiasıyla bir çocuğu otobüsten indirdi. Şoför, kendisine tepki gösteren bir yolcuyu da darp etti. O anlar ise bir yolcu tarafından saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz Pazar günü Nilüfer ilçesinde, Uludağ Üniversitesi-Yunuseli arasında sefer yapan B24 numaralı özel halk otobüsünde meydana geldi. İddiaya göre, üstü ve ayakkabıları kirli bir çocuk otobüse binmek istedi. Ancak şoför, ön kapıdan binen çocuğu, üzerinin kirli olduğunu fark edip, otobüsten indirdi. Yolcular ise şoförün çocuğu indirmesine tepki gösterdi. Şoför, çocuğun indirilmesine tepki gösteren bir yolcunun üzerine yürüdü. Bununla da yetinmeyip, yolcuyu boğazını sıkarak, darp etti. Kavga, diğer yolcuların araya girmesiyle birlikte son buldu.

O anlar ise otobüste bulunan bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



BURSA 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:38

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