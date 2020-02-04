Bursa Tek Pota’da heyecan başlıyor

Bursa Tek Pota Ligi’nin bahar dönemi için geri sayım başladı.

Şehrin en dinamik spor organizasyonu olmak için yola çıkan Bursa Tek Pota Basketbol Ligi için başvurular başladı. İçindeki basketbol sevgisini eğlence ve keyifle harmanlamak isteyen sporseverlere fırsat sunacak olan Bursa Tek Pota Basketbol Ligi için şehrin dört bir yanından gelen takımlar, birbirleriyle mücadele ederken, aileleri de bu coşkuya doyasıya bir kez daha ortak olacak. Mart ayında 24 takımın iştirakiyle 4 grup olarak başlaması planlanan lig maçları Nilüfer’in gözde spor aktivite merkezlerinden olan Barış Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. 710 kişiden oluşacak olan takımlar, 4'er sporcuyla sahada keyifli bir mücadele içine girecek. Karşılaşmalar canlı anlatımla naklen yayımlanırken, sporcuların istatistikî bilgileri de mücadele sonunda kendileriyle paylaşılacak. Amatör ruhun profesyonel bir organizasyonla birleşeceği Bursa Tek Pota Basketbol Ligi’nin ilki büyük heyecana sahne olurken şampiyonluğa B Takımı ulaşmıştı. Güz döneminin şampiyonu ise Megrelspor olmuştu. Eğlenceli 3’lük ve 4’lük yarışmalarının yanı sıra AllStar heyecanı da bambaşka bir coşkuyu beraberinde getirmişti. Etkinlik şehir genelinde büyük bir yankı uyandırmıştı. Bütün Bursalılara açık olan organizasyonda takımıyla yer almak isteyenler, www.bursabasketbolligi.com adlı adresten başvuru yapabilecek.

BURSA 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:38

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