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Aktaş: “Gözümüzü budaktan sakınmıyoruz” Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş: “Bursa’yı ...

İHA

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'yı turizmde ön plana çıkarmak için maddî ve manevî hiçbir fedakârlıktan kaçınmadıklarını söyledi.

Aktaş: “Gözümüzü budaktan sakınmıyoruz” Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş: “Bursa’yı turizmde ön plana çıkarmak için hiçbir fedakârlıktan kaçınmıyoruz” “Turizmde yüzde 8’lik büyüme bunun delilidir” “Bursa, kültür, inanç, kış, spor, kongre ve sağlık gibi bütün turizm potansiyellerini barındırmaktadır”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’yı turizmde ön plana çıkarmak için maddî ve manevî hiçbir fedakârlıktan kaçınmadıklarını söyledi.
Bursa Turizm Platformu’nun dönem çalışmaları ve projelerinin açıklandığı toplantı, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve çok sayıda yetkilinin iştirakiyle Muradiye Kur'an ve El Yazmaları Müzesi'nde yapıldı. Başkan Alinur Aktaş, “Turizmle alakalı bütün potansiyelleri, Bursa’da karşılığını görmek mümkündür. Bursa’nın her bir mahallesi ve ilçesinin köşesiyle ayrı ayrı değerleri var. İznik’ten Karacabey’e, dağ ilçelerinden sahil ilçelerine kadar bu zenginliği hissetmemiz mümkündür. Bu güzellikler görenleri ilgisine mazhar oluyor. Bizim de bunları çok daha fazla kişiye göstermemiz ve belirli bir kavram dâhilinde bunları sunmamız, şehir adına ekonomik aktivite haline dönüştürmemiz gerekiyor” dedi.
2019 yılında Bursa’ya gelen turist otobüslerinin rakamları açıklandığında şaşırdığını ifade eden Aktaş, “Geçen yıl sadece Bursa merkezine günübirlik olarak gelen turist otobüsü sayısının 4 binin üzerinde olduğunu gözlemledik. Bu verileri detaylı analiz ettiğimizde ise gelen turistlerin ülkelerine göre özellikle Uzak Doğu pazarıyla alakalı kendimize daha iyi bir yer edindiğimizi görüyoruz. 52 milyonluk Güney Kore’de Bursa’nın tanıtımı ile alakalı ciddi çalışmalarımız var. Ayrıca tarihi bir dostluğumuz da var. 70 yıl önce Güney Kore halkı için şehit olmuş vatandaşlarımız var. Bursa’nın turizmde daha ileri gidebilmesi ve ulusal platformda daha iyi tanınması için kesintisiz bir yol izlenmelidir. Sosyal medya hayatın bir gerçeği, fenomenlerle Bursa’yı daha iyi tanıtmanın derdi içerisindeyiz. Geçtiğimiz 9’u yurt dışı olmak üzere 27 sosyal medya fenomenini Bursa’da ağırladık. Güney Kore, Malezya ve Endonezya gibi ülkelerden daha çok turist çekebilmek için açılımlar gerçekleştiriyoruz. İnşallah inanıyorum ki bu pastadan biz de gereken payımızı alacağız” diye konuştu.
Sağlık turizminin belki ıskalandığını dile getiren Aktaş, “Ama bana göre Bursa’nın en büyük kozlarından bir tanesidir. Bursa bunu iyi kullanırsa farkıl bir noktada olacak. Yapacağımız toplantılara sağlık kuruluşlarımız da katılacak. İstanbul, Eskişehir, İzmir, Ankara ve Konya gibi Türkiye’nin değeri olan illerdeki billboardlarda yerimizi alacağız. 365 gün Bursa’ya yerli ve yabancı turistleri davet etmeye devam edeceğiz. Biz elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışacağız. Tabii ki bölgemizdeki hareketlilik, kurdaki dalgalanma ve sağlık sorunları gerekçesiyle farklı yorumlar ortaya çıkıyor. Ancak kesinlikle gözümüzü budaktan sakınmıyoruz. Bununla alakalı maddî ve manevî fedakârlıktan asla kaçınmayacağız. 2019 yılındaki yüzde 8’lik büyüme de bunun göstergesidir” şeklinde konuştu.
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Güney Marmara Yönetim Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu, “Günlük kiralık konutlarla alakalı yasa düzenlemesi yapılmasını, Uludağ'da günübirlik misafir olacaklar için imkânların iyileştirilmesini istiyoruz. Bursa'ya konseptli otellerin yapılması gerektiğine inanıyoruz. Yurtdışından gelen misafirlerimizin karşılanmasıyla ilgili isim tabelalarıyla ilgili düzenleme yapıldı. Bursa'nın otopark meselesinin çözülmesi gerektiğini ve çalışmalar yapıldığını biliyoruz. Turistler yeni deneyimler ve ürünler istiyor. Turizm her geçen gün değişiyor. Biz de buna uygun olarak çalışmalar yürütüyoruz" dedi.

BURSA

04 Şubat 2020 Salı

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