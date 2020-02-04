Hatice Kübra İlgün’den altın madalya

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Taekwondo sporcusu Hatice Kübra ilgün, Dubai’de yapılan Fujairah Open G2 Taekwondo Şampiyonası’nda altın madalya kazandı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na hazırlanan Hatice Kübra İlgün katıldığı turnuvalardan madalya toplamaya devam ediyor. Dubai’de düzenlenen Fujairah Open G2 Taekwondo Şampiyonası’nda tatamiye çıkan millî sporcu dünyanın en iyi isimleriyle mücadele etti. İlk turda Brunei’den Zulfila Reziapova’yı 162, çeyrek finalde Lübnanlı Laetitia Aoun’u 222 ve yarı finalde Çin Taipesi’nden Cheng YuChuang’ı 1913 yenerek finale yükseldi. Final maçında ise Yunan rakibi Fani Tzeli’yi 138 mağlup eden Hatice Kübra İlgün 57 kiloda mücadele ettiği Fujairah Open G2 Taekwondo Şampiyonası’nda altın madalyanın sahibi oldu.

BURSA 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:38

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