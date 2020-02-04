Hafriyat kamyonu şarampole yuvarlandı; sürücü yaralandı

BURSA´nın İznik ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda virajda savrulan hafriyat kamyonu, şarampole yuvarlandı. Kazada kamyon şoförü Sabri Kün (42), yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde İznik-Yenişehir karayolunda meydana geldi. Sabri Kün yönetimindeki 06 BFN 707 plakalı hafriyat kamyonu, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, virajda savrularak sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan Kün, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
BURSA
04 Şubat 2020 Salı
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