Yeni aldığı arabası az daha yanıyordu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir araçta çıkan yangın korkuttu.
Alınan bilgiye göre, Kamil K, yeni aldığı hafif ticarî aracıyla evine gittiği sırada Süleymaniye Mahallesi Meydan Sokak üzerinde aracından dumanların çıktığını gördü. Hemen arabayı durduran sürücü çevredekilerinin yardımıyla yangın büyümeden söndürdü. Sürücünün zamanında yangını fark etmesiyle bir facia önlendi. Sürücü fazla zarar görmeyen arabasıyla yoluna devam etti.
BURSA
04 Şubat 2020 Salı
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