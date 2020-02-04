Onkoloji doktorları kansere dikkat çekti

Onkoloji tedavisinde multidisipliner bir yaklaşım sergileyen Medicana Bursa Hastanesi doktorları, kanserin erken teşhis ve tedavisi konusuna dikkat çekti.

4 Şubat Dünya Kanser Gününde ‘’Erkenden Harekete Geç. Geç Olmadan Fark Et!’ ’sloganıyla halkı bilgilendirmek isteyen onkoloji doktorları, kanserin erken teşhis ve tedavisi konusuna dikkat çekti. Hastane ana girişinde açılan stantta hekimler hastaneye gelen hastalara bilgi verildi .Bursa'da açıldığı günden bu yana multidisipliner tedavi yaklaşımı ve tıbbın bütün dallarında sahip olduğu güçlü hekim kadrosu ile teknolojiyi takip ederek hizmet veren Medicana Bursa Hastanesi onkoloji doktorları bir araya gelerek, 4 Şubat Dünya Kanser Gününde hastaları kanserde erken teşhis konusunda bilgilendirdi.

Doktorlar, “Artık teknolojideki gelişmelerle birlikte kanser teşhisi çok daha rahat ve erken safhalarda konulabilmektedir. Tedavide teknolojik ilerlemelerle birlikte kanser tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu anlatmaya çalışıyoruz” dedi.

Genetik faktörlere bağlı olarak özellikle ailesinde meme, kolon, mide ve yumurtalık kanseri vakaları görülen 50 yaş altı kişilerin mutlaka tetkik yaptırmaları gerektiğinin önemine işaret eden hekimler, “Kanser amansız ve çaresiz bir hastalık değildir. Bu sebeple mutlaka bir hekim kontrolü altında ve düzenli takiplerle kanseri yenmemiz mümkündür. Kansere sebep olan faktörler irsî ve çevre olarak ayrılmaktadır. Çevre faktörlerinin değiştirilebilmesine bağlı olarak da kansere yakalanma oranı azaltılabilir” şeklinde konuştu.

BURSA 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:38

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