Mustafakemalpaşa'da haşereyle mücadele sürüyor

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde haşereyle mücadele kış aylarında da devam ediyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Veterinerlik Hizmetleri Mustafakemalpaşa Şube Müdürlüğü tarafından sivri sinek, kara sinek, hamam böceği ve benzeri haşerelerin bulunabileceği atık su kanalları, rögar, fosseptik, kullanılmayan bodrumlar ve yer altındaki benzeri oluşumlar, sıcak sisleme yöntemiyle periyodik olarak ilâçlanıyor.

Yaz dönemine hazırlık kapsamında ilçenin bütün mahallelerinde çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, sokakları tek tek gezerek, kullanılmayan araç lastiklerini, içlerinde biriken suda sivri sinek ürememesi için topluyor. Toplanan lâstikler ise geri dönüşüm tesislerinde ekonomiye geri kazandırılıyor.

Çalışmalar sırasında durgun su alanı olan havuz, bodrum katlarda oluşan su kaynakları gibi alanlar ilâçlanıp, bahçe ve teras katlarında bırakılan varil ve kovaların içerisindeki sular boşaltıp üzerleri örtülüyor. Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış, insan sağlığına zararı olmayan ürünler ve ekipmanlar kullanılıyor.

Belediye Başkanı Mehmet Kanar, ilâçlama çalışmalarının Mustafakemalpaşa’nın iklim ve coğrafî şartlarının göz önüne alınarak uygulandığını söyledi.

Yapılan çalışmalarda asıl gayenin amacın haşerelerin üreme kaynaklarının ortadan kaldırılması olduğunu kaydeden Başkan Kanar, Bursa Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle her alanda ilâçlama çalışmalarının hızla süreceğini dile getirerek “Atıkların ve çöplerin açık vaziyette gelişigüzel bırakılmamasını bekliyoruz. sıkıntısız yaz dönemi geçirmek için daha hassas olmalıyız. Her şey vatandaşlarımızın sağlık ve rahatlığı için” dedi.

BURSA 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:38

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