OSMEK kursiyerlerine kanser semineri

Osmangazi Belediyesi, “4 Şubat Dünya Kanser Günü” dolayısıyla OSMEK kursiyerlerine seminer verdi.

Osmangazi Belediyesi ve VM Medical Park Bursa Hastanesi iş birliğiyle Osmangazi Meslek Edindirme Kursları’nda (OSMEK) eğitim gören kursiyerler için Yakup Aktaş Kültür Merkezi’nde kanser konusunda seminer verildi. Medikal Onkoloji Uzmanı Dr. Mustafa Şahbazlar ve Radyoterapi Uzmanı Dr. Kemal Ekici tarafından verilen seminerde kanseri yenmede bilinçlenmenin önemine dikkat çekildi. Her yıl milyonlarca ölüme sebep olan ve pek çoğu önlenebilir olan hastalığa karşı toplumsal bilinci artırmak maksadıyla 4 Şubat Dünya Kanser Günü’nde bütün dünyada kampanyalar düzenlendiği belirtildi. Kanserden korunma yolları, erken teşhis ve doğru beslenme konuları hakkında bilgiler aktarıldı.

BURSA 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:38

GÜNEŞ 08:04

ÖĞLE 13:23

İKİNDİ 16:06

AKŞAM 18:32

YATSI 19:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.