Sanal ortamda güvensiz asansör gerçeği

Osmangazi Belediyesi, asansör güvenliği konusunda vatandaşları bilgilendirmek için farklı bir sosyal sorumluluk projesine imza atıyor. Vatandaşlar, sanal gerçeklik gözlükleriyle kırmızı etiketli asansörlerde karşılaşabilecekleri tehlikeli durumları tecrübe etme fırsatı bulacak.

Osmangazi Belediyesi’nin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş A tipi muâyene kuruluşu olan RoyalCert firması iş birliğinde 67 Şubat tarihlerinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda gerçekleştirileceği faaliyet ile vatandaşlar asansör güvenliği konusunda bilgilendirilecek. “Güvensiz Asansör Gerçekleri” adı altında gerçekleştirilecek programda sanal gerçeklik gözlüğü ile vatandaşlara kırmızı etiketli (güvensiz) asansörlere binilmesi durumunda yaşanabilecek kazalar sanal ortamda gösterilecek.

Kırmızı etiketli asansör yolculuklarında vatandaşlar, 3 farklı senaryo ile karşılaşacak. İlk senaryoda binildiği zaman sorunsuz çalıştığı gözlemlenen asansörün aniden yere düşmesi gösterilecek. İkinci aşamada ise kat kapısı kilitleri devre dışı bırakılmış bir asansörde butona basıldığında kabin gelmeden kapılarının açılması neticesi asansör boşluğuna düşme tehlikesi gözlemlenecek. Son aşamada ise ara kat hizasında arıza yaparak kalan bir

asansörden kurtulmaya çalışan yolcunun asansörün âniden hareket etmesi sonucu yaşayabileceği kaza tehlikesi anlatılmaya çalışılacak.

İki gün sürecek etkinlikte vatandaşlar, can ve mal kaybı yaşamamak için asansör periyodik denetim ve muayenelerinin ne kadar önemli olduğunu sanal olarak yaşayarak anlama imkânı bulacak.

BURSA 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:38

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