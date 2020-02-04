Kullanılmayan araba lastikleriyle kütüphaneyi yeniden tasarladılar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Yunus Emre Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri kullanılmayan atık araba lastiklerini boyayarak okul kütüphanesini yeniden tasarladı.

Kütüphanecilik Kulübü öğretmenleri Sevilay Atan ve Hülya Karakoç önderliğinde kullanım süreleri dolmuş olan araba lastiklerini okul bahçesine boyadı. Daha sonra bu lastikler okulun kütüphanesine konuldu. Kütüphaneye ayrı bir renk katan çalışma herkesin takdirini kazandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Okul Müdürü Fatma Doğlar Dağ, "Sıfır atık projesi kapsamında öğrencilerimiz topladıkları kullanım süresi dolan araba lastiklerini boyayarak okul kütüphanesinin istifadesine sundular. Atık koltuk kumaşları ile minderlerle tabure haline getirilen lastikler, kütüphaneye cıvıl cıvıl bir görünüm kazandırdı. Kütüphanecilik Kulübü öğretmenleri Sevilay Atan ve Hülya Karakoç önderliğinde çalışan kulüp öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Kütüphanemize renk getirip daha cazip hale gelmesini sağladılar. Bu tür çalışmaları okul olarak çok önemsiyoruz. Çünkü öğrencilerimize hem sorumluluk hem de âidiyet duygusu kazandırdığına inandığımız bu faaliyetler artarak devam edecek" dedi.

BURSA 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:38

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