Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi kadın, "Cenazeme kimse gelmesin, beni kimsesizler mezarlığına gömün" yazılı bir not bırakarak intihar etti.

Olay, Yıldırım'a bağlı Piremir Mahallesi Kurtbasan Caddesi üzerinde meydana geldi. Çorum'un İskilip ilçesinden Bursa'ya gelin gelen 42 yaşındaki 2 çocuk annesi Güler K., yatak odasında intihar etti. Kocasının fark etmesi üzerine yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Evde inceleme yapan Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler evde 2 çocuk annesi Güler K. tarafından yazıldığı değerlendirilen bir not buldu. Notta genç kadının eşi, kaynanası ve annesi tarafından gördüğü zulümden bıktığı için hayatına son verdiğini yazdığı iddia edildi.

Genç anne intihar notunda "Eğer ki felç geçirir ya da ölürsem cenazeme eşim, kaynanam, annem hiç kimse gelmesin. Benim hiç kimsem yok, kimsesizler mezarlığına gömülmek istiyorum. Eşime, anneme, kaynanamlara hakkımı helal etmiyorum. Çocuklarım mezarımı bilsin sadece. Cenazemi eşime ve aileme vermeyin sakın" yazdığı öğrenildi.

Ekipler, annenin cesedini otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna götürürken polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.

BURSA 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:38

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