BUDO ve İDO'da iptal seferler

BURSA Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) bazı seferleri Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
İptal edilen seferler şöyle:
BUDO
07:00 Bursa (Mudanya) İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:30 Bursa (Mudanya) İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:30 Bursa (Mudanya) Armutlu (İhlas)
10:00 Armutlu (İhlas) İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) Bursa (Mudanya)
13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) Bursa (Mudanya)
13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) Armutlu (İhlas)
14:25 Armutlu (İhlas) Bursa (Mudanya)İDO
Bostancı-Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy 07:30
Bostancı-Beşiktaş 07:40
Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07:45
Kadıköy-Yenikapı-Bursa 08:10
Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08:30
Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09:50
Bursa-Yenikapı-Kadıköy 10:30
BURSA
05 Şubat 2020 Çarşamba
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