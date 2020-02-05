BUDO ve İDO'da iptal seferler

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BURSA Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) bazı seferleri Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İptal edilen seferler şöyle:

BUDO

07:00 Bursa (Mudanya) İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:30 Bursa (Mudanya) İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:30 Bursa (Mudanya) Armutlu (İhlas)

10:00 Armutlu (İhlas) İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) Bursa (Mudanya)

13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) Bursa (Mudanya)

13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) Armutlu (İhlas)

14:25 Armutlu (İhlas) Bursa (Mudanya)İDO

Bostancı-Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy 07:30

Bostancı-Beşiktaş 07:40

Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07:45

Kadıköy-Yenikapı-Bursa 08:10

Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08:30

Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09:50

Bursa-Yenikapı-Kadıköy 10:30



BURSA 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 06:37

GÜNEŞ 08:03

ÖĞLE 13:23

İKİNDİ 16:07

AKŞAM 18:33

YATSI 19:53

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