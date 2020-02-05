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(Özel) Bursa'nın ilk Millet Bahçesi açılıyor...Havadan böyle görüntülendi Millet Kütüphanesi, ...

İHA

Bursa Atatürk Stadyumu'nun yıkılmasının ardından Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen ve içinde Millet Kütüphanesi'nin de bulunduğu Millet Bahçesi'nde sona gelindi. Yüzde 90'u tamamlanan Millet Bahçesi bu ay açılacak. Yerin altında 485 araçlık otoparkın bulunacağı projenin park kısmında koşu pisti, yeşil alanlar, su gösteri alanları ve 500 metrekare alanlı Millet Kıraathanesi'nin bulunacağını belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Millet Bahçesi'nin şadırvanlarından termal suların akacağını söyledi.

(Özel) Bursa'nın ilk Millet Bahçesi açılıyor...Havadan böyle görüntülendi Millet Kütüphanesi, Bursaspor'un anı duvarının yer aldığı 485 araçlık kapalı otoparkı bulunan Atatürk Stadyumu Millet Bahçesi'nin şadırvanlarından kaplıca suyu akacak Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş: "Millet Bahçesi'ni bu ay sonu vatandaşımızın hizmetine açacağız"

Bursa Atatürk Stadyumu'nun yıkılmasının ardından Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen ve içinde Millet Kütüphanesi'nin de bulunduğu Millet Bahçesi'nde sona gelindi. Yüzde 90'u tamamlanan Millet Bahçesi bu ay açılacak. Yerin altında 485 araçlık otoparkın bulunacağı projenin park kısmında koşu pisti, yeşil alanlar, su gösteri alanları ve 500 metrekare alanlı Millet Kıraathanesi'nin bulunacağını belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Millet Bahçesi'nin şadırvanlarından termal suların akacağını söyledi.
Bursa Büşükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yüzde 80 tamamlanan Millet Bahçesi'nin kapılarını İhlas Haber Ajansı'na açtı. Millet bahçelerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyon projelerinden birisi olduğunu ifade eden Aktaş, "Millet Bahçesi içerisinde oluşturulan millet kütüphaneleri, ve vatandaşımızın gönlünce eğlenebileceği, dinlenebileceği nitelikli yeşil alanların oluşturulması konusu başta Büyükşehirler olmak üzere Türkiye'deki tüm şehirlerin ana konusu haline geldi. Bursa olarak ta bunun ilkini gerçekleştiriyor olmanın heyecanını yaşıyoruz. Yine dönem başında şunu ifade etmiştik. Biz Bursa'yı yeşil Bursa ile gerçek anlamda buluşturacağız. Nitelikli yeşil alanlar oluşturacağız ve bunun ilkinin de eski Atatürk Stadyumu'nun Millet Bahçesi olacağını ifade etmiştik. 42 bin metrekarelik bu alanımızda artık tabiri yerindeyse işin son demlerine geldik. Öncelikle projede emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Proje tamamen Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanmış, yapım maliyetleri bakımından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından harekete geçirilmiş bir proje, sırada da gökdere var biliyorsunuz. Burası şehrin en yoğun yaya akslarından bir tanesi, 485 araçlık yer altında otoparkımız var. Proje şehirdeki endemik bitki çeşitliliğini ortaya koyan bir botanik alan görevi görecek. 500 metrekare alanlı millet kıraathanemiz tabi ihtiyaca göre 7/24 uyumayan kütüphane şeklinde de kullanılabilir. Termal suların aktığı şadırvanlı çeşme, koşu pisti çim alanlar ve su gösteri alanları yer alacak. Şuan yüzde 80'ler düzeyinde nasip olursa da Şubat ortasında da deneme kullanımlarına başlayacak. Küçük detayları da bitirilip inşallah Bursalı hemşehrilerimizin hizmetine sunulmuş olacak" dedi.

"Çok güzel Bursaspor köşesi olacak"
Statta bir sürü hatıranın olduğuna işaret eden Aktaş, "Burası Bursaspor'un 2010 yılındaki efsane şampiyonluğunu yaşadığı 5. büyük unvanının alışının mekanı, 10 yıl önce burası çok önemli bir olaya sahne oldu. Beraberinde burada bir sürü kişinin hatırası var. Tabi arzu ettik ki Bursaspor ile ilgili de bir bölümümüz olsun. Anı duvarımızda Bursaspor ile alakalı farklı ögelerin farklı unsurların yer alacağı insanların selfie çekineceği fotoğraf çekineceği çok güzel bir Bursaspor köşesi olacak inşallah" açıklamasını yaptı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Bursa ziyaretinde, kendisini Gökdere'de Millet Bahçesi yapmak istedikleri 200 dönümlük alana götürdüklerini vurgulayan Aktaş, "Bir tarafı Yıldırım'a, bir tarafı Osmangazi'ye bakan proje. O projede sayın bakanımızın çok hoşuna gitti. Şu an onunla alakalı projeler de sunduk. Detay projeleri bakanlık nezdinde hazırlanıyor. İnşallah bu yılın içerisinde ihale edilip yapımına da başlanacak. Bunlar TOKİ tarafından hazırlanıyor. Biz projelendirme sırasında kendi çalışmalarımızı yapıp kendi kaynaklarımızı başka şeylere de kullanabilmek adına sağolsun bakanımızın destekleriyle de bu manada hareket ediyoruz. Bursa'yı yeşil Bursa kılabilmek için nitelikli yeşil alanlara ihtiyaç var. Bu manada Vakıfköy kent parkı da bitmek üzere 23 nisanda açmayı düşünüyoruz. Yaklaşık 225 dönümlük alan. Çeltik Tema Parkımız 86 dönüm. Demirtaş Barajı eğlence parkı ve mesire alanı 93 dönüm, biz asıl Hamitler Katı Atık Depolama Alanını kapattığımızda inanıyorum ki Bursayı hem bir kötülükten kurtaracağız. Hem çevresindeki mahalleleri bu çöplükten kurtarırken çevreye nitelikli bir botanik parkıda kazandırmış olacağız. Ürünlü Millet Bahçemiz orada bazı revizyon taleplerimiz oldu. Yaklaşık 500 dönümlük bir alan bunun yanında da Aşık Reyhani parkı, Fidyekızık Mahalesindeki su deposu parkı, Hacıvat deresi çevre düzenlemesi ve ilçelerimizdeki bazı mesire alanları düzenlemeleri var. Özellikle 100200 dönümlük bu alanlarla bir iddiayı da bu vesile ile ortaya koymuş olacağız" şeklinde konuştu.

BURSA

05 Şubat 2020 Çarşamba

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