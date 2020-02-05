Görme engelli oğluyla birlikte geçimini kalaydan sağlıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Görme engelli oğluyla birlikte geçimini kalaydan sağlıyor

DHA

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kaybolmaya yüz tutan meslekler arasında yer alan kalaycılığı dört kuşaktır sürdüren Akyüz ailesinden Salih Akyüz(60), görme engelli oğlu İsmail Akyüz(43) ile birlikte şehir şehir gezerek, mesleğini yaşatıyor. 

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kaybolmaya yüz tutan meslekler arasında yer alan kalaycılığı dört kuşaktır sürdüren Akyüz ailesinden Salih Akyüz(60), görme engelli oğlu İsmail Akyüz(43) ile birlikte şehir şehir gezerek, mesleğini yaşatıyor. 
Selanik göçmeni olan ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Salih Akyüz, 45 yıldır kalaycılık yapıyor.  Babası ve dedesinden öğrendiği mesleğini görme engelli oğlu İsmail Akyüz'e de öğretti. Oğlu ile şehir şehir gezerek, kalaycılık yapan Salih Akyüz, kalaya tekrardan merak duyulmaya başlandığını söyledi.
Yaklaşık 45 yıldır kalaycılık yaptığını anlatan Salih Akyüz, "Dedemden babama, babamdan da bana geçti bu meslek. Şimdi oğlumla beraber bu işi yapıyoruz. 40 yıldır eski eşyaları kalay yaparak yeniliyoruz, kaplara sap takıyoruz. Bakır kap kullanımı çok azaldı. Her kaptan büyüklüğüne göre 10-40 lira ücret alıyoruz. Şimdi alüminyum çıktı, teflon çıktı. İnsanlara daha kolay geliyor. Sağlık açısından alüminyum veya teflon zararlı. Eskiler, bakır kapların içinde yemeklerini pişirirdi. Bakır kapta pişen yemek daha lezzetli olur. Millet yavaş yavaş eskiye dönmeye başladı. İşlerimiz açıldı" dedi.
'ESKİ KAPLARA HAYAT VERİYORUZ'
Akyüz sözlerini şöyle sürdürdü:
"Kalay, pamuk, kostik gibi ürünleri kullanıyoruz. İlk önce kabın yağını temizliyoruz. Sonrasında kumla yıkıyoruz. Yıkamadan sonra kalay işlemini yapıyoruz. Eski bir kap, kalaylandıktan sonra ilk günkü gibi oluyor. Kalaylama işleminin ardından bakır kap, 3 yıl kadar yıpranmadan kullanılabilir. Eski kaplara hayat veriyoruz." 

BURSA

05 Şubat 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:37
  • GÜNEŞ 08:03
  • ÖĞLE 13:23
  • İKİNDİ 16:07
  • AKŞAM 18:33
  • YATSI 19:53
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Akupunktur, birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor
YEREL HABERLER Akupunktur, birçok hastalığın tedavisinde ...
Fırtınada uçan çatı, 2 katlı evin üzerine düştü
YEREL HABERLER Fırtınada uçan çatı, 2 katlı evin üzerine düştü
Sağlık için adım atıyorlar
YEREL HABERLER Sağlık için adım atıyorlar
Bursa depremzedeler için tek yürek Bursa'da geliri depremzedelere gönderilmek üzere düzenlenen kermese Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof Saim Kılavuz da katıldı
YEREL HABERLER Bursa depremzedeler için tek yürek Bursa'da geliri ...
Türkiye’nin koku uzmanları bu akademide eğitiliyor
YEREL HABERLER Türkiye’nin koku uzmanları bu akademide eğitiliyor
Maden şirketinden "Lübnanlı" iddialarına cevap
YEREL HABERLER Maden şirketinden "Lübnanlı" iddialarına cevap
İDO ve BUDO’nun bazı seferleri iptal edildi
YEREL HABERLER İDO ve BUDO’nun bazı seferleri iptal edildi
40 yıldır doktora gitmeyen muhtara Sağlık Bakanlığı'ndan ödül... Emektar muhtar 40 yıldır doktor yüzü görmedi
YEREL HABERLER 40 yıldır doktora gitmeyen muhtara Sağlık Bakanlığı'ndan ödül. ...
(Özel) Bursa'nın ilk Millet Bahçesi açılıyor...Havadan böyle görüntülendi Millet Kütüphanesi, Bursaspor'un anı duvarının yer aldığı 485 araçlık kapalı otoparkı bulunan Atatürk Stadyumu Millet Bahçesi'nin şadırvanlarından kaplıca suyu akacak Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş: "Millet Bahçesi'ni bu ay sonu vatandaşımızın hizmetine açacağız"
YEREL HABERLER (Özel) Bursa'nın ilk Millet Bahçesi açılıyor... ...
Bursa'da şiddetli lodos binanın duvarlarını yıktı
YEREL HABERLER Bursa'da şiddetli lodos binanın duvarlarını yıktı
Teleferikle Uludağ’a çıkacaklar dikkat Teleferiğe şiddetli rüzgar engeli
YEREL HABERLER Teleferikle Uludağ’a çıkacaklar dikkat Teleferiğe ...
BUDO ve İDO'da iptal seferler
YEREL HABERLER BUDO ve İDO'da iptal seferler
Şiddetli lodos fabrikanın çatısını uçurdu Uçan çatı 2 binanın üzerine düştü
YEREL HABERLER Şiddetli lodos fabrikanın çatısını uçurdu Uçan çatı 2 ...
Bu kez hırsızlar drone yakalandı
YEREL HABERLER Bu kez hırsızlar drone yakalandı
İnegöl Belediyespor - Sorgun Belediyespor: 1-3
YEREL HABERLER İnegöl Belediyespor - Sorgun Belediyespor: 1-3
"Beni kimsesizler mezarlığına gömün" yazıp intihar etti İntihar eden kadının arkasında bıraktığı not yürek burktu
YEREL HABERLER "Beni kimsesizler mezarlığına gömün" yazıp intihar ...
Hafif ticari araç ile çarpışan otomobil hurdaya döndü: 6 yaralı
YEREL HABERLER Hafif ticari araç ile çarpışan otomobil hurdaya ...
Ticari araçla otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı
YEREL HABERLER Ticari araçla otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı
Bilyoner Winterfest -10 derecede yapılan ve 2.500 kişinin katıldığı partiyle devam etti
YEREL HABERLER Bilyoner Winterfest -10 derecede yapılan ve 2.500 ...
Kullanılmayan araba lastikleriyle kütüphaneyi yeniden tasarladılar
YEREL HABERLER Kullanılmayan araba lastikleriyle kütüphaneyi yeniden ...
Sanal ortamda güvensiz asansör gerçeği
YEREL HABERLER Sanal ortamda güvensiz asansör gerçeği
Uyuşturucuyu tek kullanımlık çay poşetine saklamış
YEREL HABERLER Uyuşturucuyu tek kullanımlık çay poşetine saklamış
OSMEK kursiyerlerine kanser semineri
YEREL HABERLER OSMEK kursiyerlerine kanser semineri
Sallama çay poşetinden uyuşturucu çıktı Yunus timleri affetmedi: 431 aranan şahıs ve 1369 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Sallama çay poşetinden uyuşturucu çıktı Yunus timleri ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X