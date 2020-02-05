Fırtınada uçan çatı, 2 katlı evin üzerine düştü

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BURSA'da, gece saatlerinde şiddetli rüzgar etkili olurken, merkez Yıldırım ilçesinde, fabrikanın çatısı uçtu. Çatı, 2 katlı binanın üzerine düştü.

Bursa'da, gece saatlerinde şiddetli rüzgar etkili oldu. Fırtınada, Yıldırım ilçesine bağlı Vatan Mahallesi'nde bulunan fabrikanın çatısı uçtu. Çatı, fabrikanın yakınındaki 2 katlı binanın üzerine düştü. Gürültüyle uyanan bina sakinleri, polis ve itfaiyeye haber verdi. İhbarla mahalleye gelen itfaiye ekipleri, binanın üzerine düşen çatıyı kontrollü indirdi. Bina sakinleri, çok korktuklarını belirtti.FOTOGRAFLI



BURSA 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 06:37

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