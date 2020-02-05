Sağlık için adım atıyorlar

Bursa’da vatandaşlar Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikle sabahları sağlık için adım atıyor.

Nilüfer Belediyesi ilçede yaşayan vatandaşlar "daha sağlıklı olsun ve obeziteden kurtulsun" diye her gün etkinlik düzenliyor. Her hafta farklı bir mahallede “Sağlığa adım at” yürüyüşlerine ilçedeki vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Sabah 08:00’de vatandaşlarla buluşan Nilüfer Belediyesi fitness antrenörü, 1 saat yürüyüş yaptıktan sonra açma germe hareketleriyle sporu bitiriyor.

Bu etkinlikleri vatandaşlara spor alışkanlığı kazandırmak için yaptıklarını ifade eden Nilüfer Belediyesi Fitness Antrenörü, “Her hafta başka bir mahallede vatandaşlarımızla spor yapıyoruz. Onlara sağlıkları için yürüyüşe davet ediyoruz” dedi.

BURSA 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 06:37

GÜNEŞ 08:03

ÖĞLE 13:23

İKİNDİ 16:07

AKŞAM 18:33

YATSI 19:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.