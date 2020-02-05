İş kazası geçirene yiyecek ve su verilmemeli

İş kazası sonrası kazazedenin sağlık kuruluşuna doğru şekilde götürülmesi hayati önem taşıyor. Uzmanlar, aksi durumda acı sonuçlarla karşılaşılabileceği uyarısında bulunuyor.

VM Medical Park Bursa Hastanesi BaşhekimiOrtopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Murat Saylık ile Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Murat Kaan Sözer, Bursa Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Tece Dekor çalışanlarına ‘İş Kazalarında Tıbbi Müdahale ve Tedavi Seçenekleri’ adlı seminerde önemli bilgiler verdi. Sanayide çalışanların özellikle kullandıkları makineler ve ortamdaki riskler konusunda eğitilmesi gerektiğini vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Murat Saylık, “İlk yardım tedbirlerinin doğru şekilde uygulanması ve kazazedenin acilen en yakın sağlık merkezine ulaştırılması hayati önemdedir. Yola çıkarken hastaneyi arayıp haberdar etmek, özellikle uzuv kopmalarında gerekli ekibin hazırlaması açısından zaman kazandırır. Tüm iş kazalarında hasta, ameliyata hazırlık için hastaneye ulaşıncaya kadar aç bırakılmalı. Acil serviste acil hekimi ve ilgili uzmanlık dalı hekimi tarafından yapılan değerlendirme sonucu medikal veya cerrahi tedaviye süratle başlanır” diye konuştu.

Op. Dr. Murat Kaan Sözer de “İş kazası geçiren birinde kanama oluşmadıysa ‘Bir şey olmaz’ diye düşünmeyin. İlk yardım ekipleri, sağlık ekipleri olay yerine ulaşıncaya kadar kişiyi sabit tutun, kımıldatmayın. Kaza geçiren kişinin iç organlarında kanama, yırtılma olmuş olabilir. Bir ya da birkaç kemiği kırılmış olduğu halde bunun farkında olmayabilir de. İş kazası geçiren kişiye hemen su içirmeye çalışmak da yanlış bir davranış. En fazla dudaklarını ıslatabilirsiniz. Kişi şok geçiriyorsa ve vücudunda bir engel yoksa ayaklarını havaya kaldırıp beyne kan akışını sağlayabilirsiniz. Eğitimli değilseniz, kaza geçiren kişiyeilk yardım uygulamaya çalışmayın. Zira can kayıplarına varıncaya kadar acı sonuçlarla karşılaşılabiliyor” dedi.

BURSA 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 06:37

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