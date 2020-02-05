Nilüfer’de çevreci bir adım daha

Nilüfer Belediyesi Halk Evi’nde atık sular artık biyoteknoloji yöntemiyle arıtılıyor.

Nilüfer Belediyesi, Almanya ve Türkiye özel sektör ortaklığında Nilüfer’e kazandırılan “Yeni Paket Atık Su Arıtma Tesisi” Plaza 16’da yapılan bir toplantı ile tanıtıldı.

Nilüfer Belediyesi’nin İhsaniye Meydanı’ndaki hizmet binası yanında kurularak kısa süre önce faaliyete geçen ve hizmet binasının atık sularını biyoteknoloji yöntemi ile arıtan “Yeni Paket Atık Su Arıtma Tesisi”nin tanıtımına çok sayıda dâvetli katıldı. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, proje ortakları Alman akademisyen ve firma yetkilileri ile proje destekçisi BUMİAD (Bursa Mühendis ve Mimar İş İnsanları Derneği) üyeleriyle birlikte tesisin yer aldığı alanda incelmelerde bulundu.

İncelemenin ardından yapılan toplantıda, Alman hükümetinin hibe desteği çerçevesinde Greenlife, Bergmann ve Vita34 firmaları ile Türk Floteks firması tarafından projelendirilen tesisin Türkiye’ye örnek bir model olduğu vurgulandı.

BUMİAD Başkanı Şaban Bozdemir, derneğin kurucu üyesi Celal Beysel, BUMİAD üyeleri ile Nilüfer Belediyesi Çevre Müdürlüğü personelinin katıldığı tanıtım toplantısında sistemin çalışma prensibi, çevre projelerine sunulan AB ve diğer hibe fonları hakkında bilgi verildi.

Proje temsilcilerinden Rostock Üniversitesi’nden Prof. Dr. Abdallah Nassour projenin Alman Hükûmeti, Birlikte Çalışma Bakanlığı’na bağlı SEQUA isimli kuruluş ve katılımcı firmalar tarafından finanse edildiğini belirterek “Türkiye’de bir yerel yönetim, 3 Alman firma ve bir Türk firmanın uyumlu bir şekilde çalıştığı bu projede görev almaktan çok mutlu oldum” dedi.

Şimdilik, atık suların arıtarak BUSKİ yağmur suyu hattına ve oradan kalıcı ortama deşarj edildiği tesiste önümüzdeki günlerde kurulacak ek dezenfeksiyon ünitesi ile birlikte arıtılan suların sulama suyu olarak da kullanılabileceği belirtildi.

Başkan Turgay Erdem ise günde 50 bin litre atık suyu arıtma kapasitesine sahip olduğu belirtilen projenin pilot bir uygulama olarak Nilüfer’e kazandırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Erdem, “İmâlatı 2019 yılında başlayan tesis kısa sürede tamamlandı. Hayata geçirdiğimiz bu tesisle, arıtılmamış atık suların, çevreye sızması ya da tahliye edilmesi engelleniyor. Böylece su tasarrufu ile birlikte atık su kirliliğinin insanlar, hayvanlar ve çevre üzerindeki etkilerini azaltmaya katkıda bulunuyoruz. Bu tip tesislerin ülke çapında ve bütün kurumlarda yaygınlaşması, çevre adına en büyük dileğimiz” dedi.

Nilüfer Belediyesi olarak 2020 yılını tarım yılı olarak ilan ettiklerini hatırlatan Turgay Erdem “Kırsal kalkınma, ziraî üretim ve çevre yatırımlarına hız verdiğimiz bu dönemde ele aldığımız önemli konulardan biri de 2019 yılında hizmete soktuğumuz bitkisel ve yemek atıklarını organik gübreye dönüştüren kompost ünitesini geliştirmek olacak. Bugünkü toplantıda bu alanda da çeşitli iş birlikleri ile Nilüfer’in bu yöndeki potansiyeline paralel olarak kompost gübre üretimini geliştirmek üzere bir takım değerlendirmelerde bulunduk” dedi.

BURSA 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 06:37

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