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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Nilüfer’de caz dolu günler başlıyor

İHA

Nilüfer Belediyesi'nin bu yıl 5. kez düzenleyeceği Uluslararası Caz Tatili 16 Şubat'ta başlıyor.

Nilüfer’de caz dolu günler başlıyor

Nilüfer Belediyesi’nin bu yıl 5. kez düzenleyeceği Uluslararası Caz Tatili 16 Şubat’ta başlıyor.
Nilüfer Belediyesi, Uluslararası Caz Tatili’ni bu yıl beşinci kez düzenleyecek. 16 Şubat’ta başlayacak olan Caz Tatili, cazın usta isimlerini bir kez daha Bursalılarla buluşturacak. Uluslararası Caz Tatili, 16 Şubat’ta Nâzım Hikmet Kültürevi’nde düzenlenecek açılışla başlayacak. Açılış gecesi CRR Caz Orkestrası, İpek Dinç ile birlikte, Nail Yavuzoğlu’nun yönetiminde konser verecek. CRR Caz Orkestrası, kendine özgü müzik tınısı, her biri enstrümanında virtüöz olan orkestra elemanları ve solistleri ile sanatseverlere farklı bir gece yaşatacak.
29 Şubat’a kadar devam edecek olan Uluslararası Caz Tatili’nde, Türkiye’den ve yurt dışından cazın usta isimleri konser verecek. Bu isimlerden biri de cazın sevilen ismi Korhan Futacı. 18 Şubat Salı günü Prof. Dr. M. Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluşacak olan Futacı’nın konseri ücretsiz olacak.
Caz Tatili kapsamında 20 Şubat Perşembe günü Türkiye'de caz vokal denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri olan Sibel Köse Quintet Nâzım Hikmet Kültürev’nde, Türkiye’de en iyi caz gitaristleri arasında gösterilen Bilal Karaman Quartet 22 Şubat Cumartesi günü Uğur Mumcu Sahnesi’nde, 24 Şubat Pazartesi günü de Anadolu’nun Kayıp Şarkıları Nâzım Hikmet Kültürevi’nde sanatseverlerle buluşacak.
Caz Tatili’nde bu yıl iki yabancı sanatçı yer alıyor. Broadway şovları, Grammy müzik ödülü adaylığı, Amerikan Ulusal Broadway Tiyatro Ödülleri’nde, müzikal dalında Aida müzikalindeki performansıyla “En İyi Kadın Oyuncu” ödülü sahibi olan ABD’li sanatçı Lisa Simone ile 2002 yılından bu yana İstanbul’da yaşayan besteci, ûdî, vurmalı çalgılar ustası ve eğitmen olan, Türk ve Yahudi müziğinin köklerinden beslenen İsrailli sanatçı Yinon Muallem de Caz Tatili’nde sahne alacak isimler arasında.
Uluslararası Nilüfer Caz Tatili’nin kapanışı özel bir konserle olacak. Sevilen ikili Bülent Ortaçgil ve Birsen Tezer Bursalı sevenleriyle kapanış gecesi buluşacak. Bülent Ortaçgil ve Birsen Tezer aynı sahneyi paylaşarak Bursa Suare’de caz severlere müzik şöleni yaşatacak.
Söyleşi ve atölyeler düzenlenecek
Uluslararası Nilüfer Caz Tatili’nde söyleşiler, film gösterimi ve atölyeler de yapılacak. Bu kapsamda "Caz, Şarkı Söylemek ve Caza Yön Vermiş Kadın Şarkıcılar Üzerine Sohbet" konulu söyleşi 20 Şubat Perşembe günü yapılacak. Bilal Karaman’ın katılımıyla 22 Şubat Cumartesi günü de ”Gelenekten Geleceğe Anadolu Müziğinin Dönüşümü” başlıklı söyleşi gerçekleştirilecek. Ayrıca 22 Şubat Cumartesi günü Yüzüncüyıl Eğitim ve Sanat Merkezi’nde Ritim Atölyesi düzenlenecek.
Caz Tatili kapsamında “Yeşil Rehber” ve “Ray” isimli filmler de Konak Kültürevi’nde sanatseverlerin izlenimine sunulacak.
Erdem’den caz tutkunlarına çağrı
Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, bütün sanatseverleri caz müziğinin güçlü seslerinin konuk olacağı Caz Tatili’ne dâvet etti. Nilüfer Belediyesi’nin kültür sanattaki iddiasını bu yıl beşinci kez düzenlenecek Uluslararası Caz Tatili ile bir kez daha ortaya koyacağını belirten Başkan Erdem, “Müziğin farklı renkleri, bu kez caz ile Nilüfer’de bir araya gelecek. Farklılıkların oluşturduğu o muhteşem âhengi, bir arada olabilmenin o müthiş hazzını hep birlikte yaşayacağız” diye konuştu.

BURSA

05 Şubat 2020 Çarşamba

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