Lodosun etkisiyle yıkılan tuğlalar aracı kullanılamaz hale getirdi

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Bursa’da akşam saatlerinde başlayan lodos hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Yıldırım Sinandede Mahallesinde park halinde duran otomobilin üzerine şiddetli rüzgarın etkisiyle tuğla parçaları düştü. Gece saatlerinde Kırdar Sokakta meydana olayda otomobil kullanılamaz hale gelirken, o sırada kimsenin geçmemesi muhtemel bir faciayı önledi. Sokağa düşen duvar kalıntıları Yıldırım Belediyesine bağlı ekipler tarafından temizlendi.

BURSA 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 06:37

GÜNEŞ 08:03

ÖĞLE 13:23

İKİNDİ 16:07

AKŞAM 18:33

YATSI 19:53

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