Ağaç dikip, bağış yaparak cezadan kurtuldular

BURSA'da Orhan Doğu (38), kendisini darbeden 2 kişi hakkındaki şikayetini, şüphelilerin toplamda 20 ağaç dikmeleri ve LÖSEV ve Mehmetçik Vakfı´na biner lira bağış yapmaları karşılığında geri aldı.

Kentte, geçen yıl bir eğlence mekanına giden Orhan Doğu, çıkışta tartıştığı Fatih S. (27) ve İsmail K. (27) tarafından darbedildi. Olayın ardından darp raporu alan Doğu, Fatih S. ve İsmail K.'den şikayetçi oldu. Olayın ardından soruşturma başlatıldı. Dosya, uzlaştırma savcısı Cumhuriyet Savcısı İbrahim Yakut'a verildi. Yakut da dosyayı uzlaştırmacı Serap Güngör´e yönlendirildi.

Uzlaştırmacı Serap Güngör, Orhan Doğu´ya kendisini darbedenlerle uzlaşma yoluna gidebileceğini aktardı. Doğu, şüpheliler Fatih S. Ve İsmail K.´nin kişi başı LÖSEVe 500'er, Mehmetçik Vakfı'na 500'er lira bağışlamaları ve 10'ar ağaç dikmeleri karşılığında şikayetini geri çekeceğini söyledi. Fatih S. İle İsmail K. de şartları kabul ederek, haklarında `Basit yaralama´ suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile dava açılmasının önüne geçti. Şüpheliler, dün Mudanya ilçesindeki Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Hatıra Ormanı'na toplam 20 ağaç dikti.

'CEZA ALMADIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ'

İstemedikleri bir olayın yaşandığını belirten İsmail K., "Şartları yerine getirerek ceza almadığımız için mutluyuz. Basit bir kavga sonucu hakkımızda soruşturma açıldı. Uzlaştırmacı Serap Hanım bizi mağdur taraf ile uzlaştırdı. Hem 10´ar adet çam fidanı diktik, hem de iki vakfa biner lira bağışta bulunduk. Eğer mağdur şikayeti devam etseydi, hakkımızda dava açılacaktı. Ceza alma durumuz karşısında cezaevine bile girebilirdik. Uzlaşmamızı sağlayan Savcı Beye, uzlaştırmacı Serap Hanım´a teşekkür ediyoruz" dedi.

İKİ VAKFA BİNER LİRA BAĞIŞ

Uzlaştırmacı Serap Güngör ise, "Öncelikle mağdurla görüşüp kamu yararına bazı edim taleplerinde bulunabileceğini söyledim. Kendisiyle ormanda ağaç dikme ve bağışta bulunma konusundaki şartlarımızı konuştuk, şüpheli arkadaşlara ilettiğimizde onlar da kabul etti. Zaten onlar da yaptıklarından pişman olmuşlardı. Onların da hoşuna gitti bu şart ve uzlaşmayı sağlamış olduk. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'nden bir memurun yardımıyla yapılan dikimin ardından şüpheliler, 15 Şubat'ta da vakıflara bağışlarını yaparak uzlaşma şartlarını yerine getirmiş olacaklar" dedi.



BURSA 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 06:37

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