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Özer Hurmacı: "Eskişehirli oyuncular bize belki de bundan sonraki süreçte yardımcı olacak tokat ...

İHA

Bursaspor, yetenekli futbolcusu Özer Hurmacı, Eskişehir'in genç oyuncularını tebrik ederek, "Bize belki de bundan sonraki süreçte yardımcı olacak tokat attılar. Belki bu maçın mağlubiyetiyle birlikte işin ciddiyetini ve her maçın ne kadar zor olduğunu anlamamız gerektiğini hatırlattılar. Bu mağlubiyet sayesinde geriye kalan 14 maçı kazanacağız diye düşünüyorum. İnşallah bu maç bize öyle bir vesile olur ki sezon sonunda o çocuklara tekrardan teşekkür ederiz" dedi.

Özer Hurmacı: "Eskişehirli oyuncular bize belki de bundan sonraki süreçte yardımcı olacak tokat attılar" Bursaspor'un ikinci kaptanı Özer Hurmacı: "Bursaspor, formasının ve armasının büyüklüğü tavla oynarken bile kazanmak mecburiyetindedir" Yeşil-beyazlı takımın sol beki Kerem Can Akyüz: "Acı çekerek bu şampiyonluğu camiaya getireceğiz" "Bursaspor, sezona dezavantaj ile başlayıp, bunu arkadaşlık ortamı ile bertaraf etmiş"

Bursaspor, yetenekli futbolcusu Özer Hurmacı, Eskişehir'in genç oyuncularını tebrik ederek, "Bize belki de bundan sonraki süreçte yardımcı olacak tokat attılar. Belki bu maçın mağlubiyetiyle birlikte işin ciddiyetini ve her maçın ne kadar zor olduğunu anlamamız gerektiğini hatırlattılar. Bu mağlubiyet sayesinde geriye kalan 14 maçı kazanacağız diye düşünüyorum. İnşallah bu maç bize öyle bir vesile olur ki sezon sonunda o çocuklara tekrardan teşekkür ederiz" dedi.
Yeşilbeyazlı takımın tecrübeli futbolcuları Özer Hurmacı ve Kerem Can Akyüz, İbrahim Yazıcı Özlüce Tesisleri'nde antrenman öncesinde açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz hafta sahalarında 10 mağlup oldukları Eskişehirspor maçıyla ilgili görüşlerini aktaran Hurmacı, "Biz de gerçekten üzüldük. Özellikle stadyumumuzu ilk geldiğimizden günden beri böyle hayal ediyorduk. Hatta birazcık daha üstünü. İlk defa o maçlardan birine doğru gittik. Taraftarımız stadyumu doldurmuştu. Motivasyon için her şey vardı. Eskişehir'in genç oyuncularını tebrik etmemiz gerekiyor. Bize belki de bundan sonraki süreçte yardımcı olacak tokat attılar. Belki bu maçın mağlubiyetiyle birlikte işin ciddiyetini ve her maçın ne kadar zor olduğunu anlamamız gerektiğini hatırlattılar. Belki bu mağlubiyet sayesinde geriye kalan 14 maçı kazanacağız diye düşünüyorum. Ben bunu böyle yorumluyorum. O yüzden üzüldük ama futbolda pes etmekte yoktur. 1 hafta önce Akhisar maçından sonra sokak futbolundan örnek vermiştim. Bu böyle, kazanmak istiyoruz. Antrenman ve maçta kazanmak istiyorsun. Bu insanın ruhunda olan bir şey. İnşallah bu maç bize öyle bir vesile olur ki sezon sonunda o çocuklara tekrardan teşekkür ederiz" dedi.

"Bu son olayın bizim için büyük ders olacağını umut ediyorum"
Osmanlıspor deplasmanından mutlaka 3 puanla dönmeleri gerektiğini dile getiren yetenekli futbolcu, şöyle konuştu:
"Bursaspor, formasının ve armasının büyüklüğü tavla oynarken bile kazanmak mecburiyetindedir. 3 puan maçına daha çıkacağız. Bizim için her maç final. Son 14 maçta böyle olacak. Osmanlıspor, belki bize karşı biraz daha defans yapan ekip olacak. Ama sonrasında Adana Demir ve Erzurum gibi zorlu iki tane mücadeleye gireceğiz. Hem ligin kadro ve oyun anlamında bizimle birlikte en iyi takımlarından bir tanesi. Orada da 2 tane final maçı bizi bekleyecek. Kafa olarak bunlara hazır olursanız, sahada hepsine cevap verebilirsiniz. Bizde takım olarak buna hazır olmamız gerekiyor, bu yönde çalışmamız gerekiyor. Maç ayırt etmeksizin artık bütün maçları final havasında yaşamalıyız. Bu son olayın bizim için büyük ders olacağını umut ediyorum. İnşallah 14 maçımızı da final olarak baka baka sezon sonuna kadar bu bayrağı götürüp, dikmemiz gerekiyor."

"Takımda birbirinden değerli futbolcular var"
"Cezalı olabiliriz, sakat olabiliriz, ama burada 2728 tane değerli futbolcu var" diyen tecrübeli futbolcu, "Kadromuzdaki futbolcuların hepsi biribirinden yetenekli, karakterli, özverili oyuncular. Hocamız kime şans verirse versin, biz her türlü oynayan, oynamayan olarak o maçı takım halinde kazandırması gerekiyor. Biz burada tenis oynamıyoruz, futbol oynuyoruz. Futbol bir takım oyunu. Bursaspor'un futbolcuları, o takım içerisindeki göstereceği arkadaşlıkla, mücadeleyle, oyunla o maçı kazanması gerekiyor. O yüzden böyle şeylere fazla takılmak gerekmiyor. Birbirinden değerli takımda futbolcular var" ifadelerini kullandı.

"Taraftarımızın desteğine devamlı ihtiyacımız var"
Taraftarların kendilerine her zaman destek olduğunu anlatan Hurmacı, "Onların desteğine hala daha ihtiyacımız var. Özellikle sezon sonuna kadar ihtiyacımız var. Bu maçta böyle bir talihsiz olay yaşamış olabiliriz. Bence bunu en güzel cevabı Adana Demir maçında bu taraftar sayısının da üzerine çıkarak stadyumu doldurarak orada olmalarını bekliyorum. Bazı genç oyuncularımız oradaki atmosferden etkilenmiş olabilir. Çünkü, sezon başından bu yana ilk defa bu kadar kalabalık taraftar sayısı vardı. Hem bu durumda oynamaya alışmak gerekiyor. Hafta sonu çok muazzamdılar. Keşke onlara 3 puanı hediye edebilseydik" diye konuştu.

Kerem: "Bugüne kadar hep oynamış oyuncuyum, özlemini çekiyorum"
Ligin ilk yarısı çok maç oynamadığını belirten Kerem Can Akyüz ise, "Bugüne kadar hep oynamış oyuncuyum, özlemini çekiyorum. Bu isteğim ve arzum böyle bir kulüpte olması tam denk geldi. İnşallah bu hafta başlayıp yeniden bir galibiyet serisi yakalamak istiyoruz. Bireysel olarak performansımı en yüksek düzeye çekmek istiyorum" açıklamasını yaptı.

"Bursaspor buraları hak etmiyor"
Eskişehir mağlubiyetinin hedefleri etkilemeyeceğine vurgu yapan Akyüz, "Çünkü tek hedefimiz var ve ıskalama şansımız yok. Bursaspor, kulüp olarak hala Süper Lig'de. Buraya adapte olmuş değiliz, olmayalım da. Bu kulüp buraları hak etmiyor. Önceki geldiğim Denizlispor'da böyleydi. Ama yıllardan beri süre gelen yanlış yönetimler, yanlış seçimler kulüpleri bu tarz durumlara sokabiliyor. Kulüplerin büyüklüğü de bu tür durumlardan ayağa kalkıp, tekrar eski günlerine dönmekle bağdaşıyor. Bursaspor, bunu çok kolay yapacak güce sahip. Eskişehir maçı bizim için kazaydı. Bu tarz maçlara futbolcu bireysel olarak motivasyon olur ama, sonuçta yine bir kayıp yaşar. 12 gündür kendimize gelemedik. Futbolda, dün yok, bugün var. Bugünü yaşamanız lazım. İyi çalışıp, iyi konsantre olup antrenmanlarımıza devam etmeliyiz. Maç günü de karşılaşmaya konsantre olup 3 puanı alacağız" şeklinde konuştu.

"Bursaspor, sezona dezavantaj ile başlayıp, bunu arkadaşlık ortamı ile bertaraf etmiş"
Sezon başında Bursaspor ile bir temasının olduğunu dile getiren yetenekli sol bek, şöyle devam etti:
"Denizlispor ile kontratım bitmişti ve kulüp yenilemek istiyordu. Ben tercihimi öyle kullandım. Ama devre arasına nasipmiş. Kulüpte herkes birbiriyle samimi konuşuyor, arkadaşlık ortamı güzel. Sezon başında kaos yaşanmış, oyuncular son anda imza atmış. Bu durum anca arkadaşlıkla kurtarabilirsiniz. Hedefteki takımların hepsi bir, bir buçuk ay kamp yapıp, birbirleriyle müsabakalar yapmışlar. Birbirlerini tanıyan oyuncular. Bursaspor, sezona böyle dezavantaj ile başlayıp, bunu arkadaşlık ortamı ile bertaraf etmişler. Devreye kadar mücadele edip, bence çok iyi puanlar alınmış. Yaşanan olumsuzluklara karşı. Devre arası yapılan transferlerle bu olumsuzlukları bertaraf eden arkadaşlarımızı, ağabeylerimize yardımcı olmaya geldik. Geldiğimde burada çok güzel ortam vardı."

"Acı çekerek bu şampiyonluğu camiaya getireceğiz"
İlk yarıların 1. Lig'de çok önem arz ettiğini söyleyen Akyüz, "Belli hedefte kalmanız lazım. Ama ilk 5'te olduğunuz sürece ilk 2'den çıkma şansınız ikinci yarı yüzde 80'dir. İyi konsantre olup, maçı maç günü yaşarsanız çıkma ihtimali ilk 5'teki bütün takımlar için aynıdır. Herkes kovalar, bu ligde herkes herkesi yeniyor. Bunu geçen hafta yaşadık. Bu lig böyle. Standartları olmayan bir lig. O yüzden ikinci yarı çetrefilli ve zor geçer. Yollar dikenlidir. Acı çekerek bu şampiyonluğu camiaya getireceğiz" şeklinde konuştu.

BURSA

05 Şubat 2020 Çarşamba

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