Nilüferin havası yüzleri güldürüyor Nilüfer Bursa’nın havası en temiz ilçesi

Nilüfer ilçesinin havası vatandaşların yüzünü güldürüyor. Hava kirliliği raporuna göre Bursa'nın havası en temiz ilçesi Nilüfer oldu.

Nilüfer Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Hava Kalitesi İzleme İstasyonu'nun 2019 ölçüm sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Yaşanabilir, sağlıklı ve sürdürülebilir bir kentsel çevre için projeler üreten Nilüfer Belediyesi 2015 yılından beri Hava Kalitesi İzleme İstasyonu’ndan düzenli olarak aldığı verileri vatandaşlarla paylaşıyor. Hava Kalitesi İzleme İstasyonu’nda kükürtdioksit (SO2), partikül madde (PM10 ve PM 2,5), karbonmonoksit (CO), toplam azotoksit (NOx), ozon (O3), toplam hidrokarbon (TCH) parametrelerinde sürekli ölçüm yapılıyor. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “2015 Nisan ayından bu yana düzenli ölçüm yapılmaya başlandı. Bu ölçüm noktası nüfus, trafik, sanayi gibi çeşitli faktörler düşünülerek ve akademik destek de alınarak oluşturuldu. Bu istasyondaki cihazlar temel hava kirleticileri olan toz, Kükürtdioksit, azotoksit, karbonmonoksit, ozon ve hidrokarbon oranlarını ölçmekte ve ayrıca meteorolojik verileri de anlık olarak alabilmektedir. Elde edilen değerler saatlik olarak yetkililere de aktarılıyor. Nilüfer’deki sonuçlar sadece kış aylarında biraz sınır değerleri aştığı görülüyor. Yaz aylarında ise sadece ozon kirliliği görülmektedir” dedi.

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Yücel Taşdemir ise, “Nilüfer’in havası şu anda iyi. Sadece partikül madde 10 için orta ve iyi diyebiliriz. Ama diğer kirleticiler için iyi tarafta kalıyor. Bursa’nın diğer ilçe ve bölgelerinde bulunan 6 adet ölçüm istasyonuna göre Nilüfer’deki değerler iyi diyebiliriz. Binaların yükselmesi hava hareketlerini kısıtlayacağı için hava kirliği daha fazla olacaktır. Bir partikül maddenin ne kadar küçülürse o kadar insan vücuduna zarar vereceğini unutmamak gerekiyor. PM 2,5'in ortalama değeri 22 iken Nilüfer ilçesinde 21,8’dir. Kükürtdioksit değeri 100'ün altında, azotoksit 34,5 olarak ölçülmüştür” diye konuştu.

BURSA 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 06:37

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