Bursa'da uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama

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BURSA'da, uyuşturucu satışı yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden adliyeye sevk edilen E.K. ve Y.N.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. A.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 4 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilere ait ev ve araçlarda yapılan aramalarda; 700 gram esrar, 20 gram metamfetamin, 20 gram sentetik kannabinoid ile 2 hassas terazi ele geçirildi. Şüphelilerden adliyeye sevk edilen E.K. ve Y.N.K., çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanırken, A.G. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. M.E. ise emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.



BURSA 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 06:37

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