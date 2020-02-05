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“Belediyem Benimle” gönülleri fethediyor Osmangazi’den kapı kapı hizmet

İHA

Sosyal belediyecilik hizmetlerinde örnek olan Osmangazi Belediyesi, "Belediyem Benimle" ekibiyle vatandaşın derdine çâre olmaya devam ediyor.

“Belediyem Benimle” gönülleri fethediyor Osmangazi’den kapı kapı hizmet

Sosyal belediyecilik hizmetlerinde örnek olan Osmangazi Belediyesi, “Belediyem Benimle” ekibiyle vatandaşın derdine çâre olmaya devam ediyor.
“Belediyem Benimle” ekibi, giyimden gıdaya, ev eşyasından medikâl malzemeye kadar birçok konuda yapılan yardımlarla ihtiyaç sahibi vatandaşların yüzlerini güldürüyor. Osmangazi'nin 136 mahallesini tek tek gezerek vatandaşın kapısını çalan ekipler, 2019 yılı boyunca 8 bin 138 aileye ulaştı.
Belediyeden yardım talep eden vatandaşlar başta olmak üzere, ziyaret ettikleri evlerdeki vatandaşların ekonomik ve sosyal hayat standartları ile ilgili değerlendirme yapan ekipler, ailelerin ihtiyacına göre erzak, ev eşyası, giyecek, yakacak, kırtasiye, medikâl malzeme ve kira yardımı gibi pek çok farklı konuda kendilerine yardımcı oluyor. Ayrıca, belediyenin görev alanı dışında kalan konularda da vatandaşların ilgili kurumlara ulaşmaları sağlanıyor.
2019 yılında Osmangazi’nin 136 mahallesinin tamamını gezerek 8 bin 138 ailenin kapısını çalan Belediyem Benimle ekibi, 5 bin 981 aileye erzak yardımında bulundu. Bunun yanı sıra ihtiyaçlar doğrultusunda ailelere; mobilya, beyaz eşya, kırtasiye malzemesi dağıtan belediye ekipleri, engelli, hasta ve bakıma muhtaç ailelere de akülü araç, tekerlekli sandalye, hasta yatağı, işitme cihazı, hava filtresi, koruyucu gibi medikal malzeme desteği sağlandı.
Bu mağazada para geçmiyor
Osmangazi Belediyesi’nin hayata geçirdiği “Sevgi Mağazası” sayesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlar, ayakkabıdan gelinliğe kadar her türlü kıyafeti hiçbir ücret ödemeden temin edebiliyor. Soğanlı Kültür Merkezi’nde hafta içi 08.0017.00 saatleri arasında hizmet veren mağazaya gelen vatandaşlar, ayda bir kez olmak kaydıyla ücretsiz kıyafet alabiliyor. Kullanılabilir durumdaki ikinci el giysi ve ev eşyalarının ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak verildiği mağazadan, geçtiğimiz yıl 5 bin 409 kişi faydalandı.
Bir milyona yaklaşan nüfusuyla Türkiye'nin en büyük beşinci ilçesi olan Osmangazi Belediyesi'nin, istihdâma katkı sağlamak maksadıyla geliştirip hayata geçirdiği Osmangazi Kariyer İstihdam Merkezi (OKİM), işsiz vatandaşları işverenle buluşturarak istihdâma ciddi katkı sağlıyor. 2019 yılında OKİM’e başvuran vatandaşlardan 190’ı iş sahibi oldu.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da gerçekleştirdiği ev ziyaretleriyle vatandaşların gönlünde taht kuruyor. Klâsik belediyecilik hizmetlerinin haricinde sosyal faaliyetlere de büyük önem verdiklerini ifade eden Başkan Dündar, “Belediyecilik anlayışımızın temelinde insan yaşamına dokunan hizmetlerimiz var. Hemşehrilerimizin yanında olmak, onlara güç katmak ve hayatlarını kolaylaştırmak öncelikli görevimiz. Bu yöndeki çalışmalarımız, Osmangazi’de ihtiyaç sahibi tek bir vatandaş kalmayıncaya kadar sürecek” dedi.

BURSA

05 Şubat 2020 Çarşamba

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