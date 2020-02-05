Atık malzemeleri sokak hayvanları için kullandılar Büyükorhanlı öğrencilerden anlamlı davranış

Bursa’nın Büyükorhan İlçesinde bulunan Çok Programlı Anadolu Lisesi Metal Teknolojisi öğrencileri, kışın sokakta barınacak yer bulmakta zorlanan sokak hayvanları için atık malzemelerden kedi ve köpek kulübeleri yapıyor.

Lise öğrencileri, projelerini sınıf öğretmenlerine aktararak hayata geçirdi. Öğrenciler çevreden metal ve tahta malzemeleri toplayarak kulübe yapmaya başladı. Öğrenciler bununla da yetinmeyerek, her kulübeyi bir sınıfa verdiler ve o kulübede yaşayan hayvanların bakımı da o sınıfa ait olması kararlaştırıldı. Okulun öğrencilerinden olan Sibel Kaya, sokak hayvanlarına iyi yaşama alanları oluşturmak istediklerini ifade ederek, "Sokakta yaşayan hayvanları görünce onları bizlere ihtiyacı olduğunu düşündük ve onların daha sağlıklı bir hayat sürmesi için böyle bir projeye imza attık’’ diye konuştu.

Büyükorhan Çok Programlı Anadolu Lisesi Metal Teknolojisi Alan Şefi Kemal Kök ise, öğrencilerinin projelerine destek olduklarını belirterek, "Bu uygulama ile öğrencilerimize hayvan sevgisi kazandırmayı, aynı zaman da sıfır atık projesine yönelik atık metal ve tahta malzemeleri kullanarak geri dönüşümün önemini anlatmayı arzu ettik. Okulumuzun idaresi ve öğretmenleri olarak çok mutlu olduk’’ dedi.

BURSA 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 06:37

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