Lodos çatıyı uçurdu 3 araç zarar gördü

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Bursa'da etkili olan lodos, çatıları uçurdu. Çatının üzerine düştüğü 3 araç zarar göndü.

Bursa'nın İnegöl ilçesi bağlı Mahmudiye mahallesi Diriliş sokakta meydana gelen olayda lodos nedeniyle bir binanın çatısı uçtu. Uçan çatı 3 arabaya zarar verdi. Çatı uçtuğu sırda kimsenin olmaması büyük bir facianın önüne geçmiş oldu. Zarar gören araçlar ise olay yerinden kaldırıldı. Uçan çatının kaldırılması için ise çalışmalar sürüyor.

BURSA 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 06:37

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