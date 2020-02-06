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Unicaja Malaga - TOFAŞ: 76-68

DHA


SALON: Palacio De Deportes Jose Maria Martin Carpena
HAKEMLER: Sasa Pukl (Slovenya), Rain Peerandi (Estonya), Mykola Ambrosov (Ukrayna)
UNICAJA MALAGA: Deon Thompson 4, Jaime Fernandez 7, Axel Toupane 7, Josh Adams 14, Volodymyr Gerun 9, Alberto Diaz 5, Adam Waczynski 11, Ruben Guerrero 10, Carlos Suarez 9
TOFAŞ: Berkan Durmaz 2, Berk Uğurlu, Sammy Mejia 10, Rion Brown 5, Devin Williams 11, Muhsin Yaşar 1, Tarık Phillip 17, Matt Lojeski 7, DJ White 8, Barış Ermiş 5, Muhaymin Mustafa 2
1.PERİYOT: 20-21
DEVRE: 43-34
3.PERİYOT: 59-59
TOFAŞ Basketbol Takımı, 7Days EuroCup TOP16 turu 5. haftasında deplasmanda Unicaja Malaga´ya 76-68 mağlup oldu. Karşılaşma öncesinde çeyrek finali garantileyen Mavi Yeşilliler, H Grubu´nda liderlik şansını kaybederken, grup ikincisi olarak bitime bir hafta kala adını son 8´e yazdırdı.
7Days EuroCup TOP16 turu H Grubu 5. hafta mücadelesinde TOFAŞ, deplasmanda İspanyol temsilcisi Unicaja Malaga´ya konuk oldu. Palacio De Deportes Jose Maria Martin Carpena´da oynanan maça Berk Uğurlu, Rion Browm, Sammy Mejia, Berkan Durmaz, Devin Williams beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, ilk basketini Berkan Durmaz ile buldu. Rion Brown´un üçlüğü sonrası rakibin üç sayılık basketlerine engel olamayan Bursa ekibi, 5. dakikayı 13-5 geride geçerken, Malaga´nın 11-0´lık serisine Devin Williams´ın serbest atışları son verdi. Lojeski´nin üçlüğü sonrası Devin Williams ve Sammy Mejia´nın skor katkısıyla 7. dakikada durumu 16-14´e getiren konuk takım, Tarik Phillip´in son saniye üçlüğüyle ilk çeyreği 20-21 önde kapattı.
İkinci periyodun başında rakibin sayılarına Muhsin ve Tarik Phillip ile karşılık veren TOFAŞ Basketbol Takımı, DJ White´ın üçlüğüyle 14. dakika içinde 27-27 eşitliği sağladı. Bursa temsilcisi, Devin Williams ve Rion Brown´un basketleriyle takibini sürdürse de ev sahibi takım, 18. dakikada skoru 41-33 yaptı. Çeyreğin son bölümündeki hücumlarında istediği sayıları bulamayan TOFAŞ, soyunma odasına 43-34 geride girdi.
Üçüncü periyoda Tarik Phillip, Sammy Mejia ve Matt Lojeski´nin sayılarıyla müthiş bir başlangıç yapan Bursa ekibi, bulduğu 8-0´lık seri ile 22. dakikada farkı 1´e çekti: 43-42. Tarik Phillip´in üçlüğü sonrası Sammy Mejia´nın orta mesafeli basketi seriyi 13-0´a çıkarırken, bu basketler TOFAŞ´ı 43-47 öne geçirdi. Mavi Yeşilliler, Tarik Phillip ile bir üçlük daha bulurken; Unicaja Malaga üst üste bulduğu basketlerle 25. dakikada 51-50 üstünlüğü sağladı. Matt Lojeski´nin basketiyle yeniden öne geçen TOFAŞ, kalan bölümde Muhaymin Mustafa, Devin Williams ve Barış Ermiş ile sayılar bulsa da son çeyreğe 59-59 eşitlikle geçildi.
Dördüncü periyodun ilk 3 dakikasında iki takım da skoru değiştiremezken, bu gidişata son veren ekip Unicaja Malaga oldu. Son 5 dakikaya girerken farkı 7´ye (66-59) çıkaran ev sahibi takım karşısında skordaki sessizliğine Tarik Phillip ile son veren TOFAŞ Basketbol Takımı, Barış Ermiş ve DJ White´ın elinden bulduğu sayılarla bitime 1.44 kala farkı 3´e çekti: 71-68. Matt Lojeski´nin pota altından kaçırdığı basket ile bitime 1.08 kala farkı yeniden 2´ye indirme şansını değerlendiremeyen TOFAŞ, pozisyonun devamında Alberto Diaz´ın üçlüğüne engel olamadı ve parkeden 76-68 mağlup ayrıldı.
GRUP İKİNCİSİ OLARAK ÇEYREK FİNALDE
TOFAŞ, H Grubu 5. haftasında 4 Şubat Salı günü oynanan grubun diğer maçında Joventut Badalona´nın MoraBanc Andorra´ya deplasmanda 90-89 mağlup olmasıyla Unicaja Malaga maçı öncesi çeyrek finale yükselmeyi garantilemişti. Malaga deplasmanında aldığı 76-68´lik mağlubiyetle ikili averajı rakibine kaptıran Mavi Yeşilliler, liderlik şansını kaybetti ve bitime bir hafta kala H Grubu ikincisi olarak adını son 8´e adını yazdırdı. Bursa temsilcisi, son haftada 4 Mart 2020 tarihinde evinde MoraBanc Andorra ile kozlarını paylaşacak. TOFAŞ Basketbol Takımı, çeyrek finalde ise F Grubu birincisiyle eşleşecek.

BURSA

06 Şubat 2020 Perşembe

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