Tıra çarpan otomobilin tavanı uçtu: 5 yaralı Tıra arkadan çarptı yaralı arkadaşlarını bırakıp kaçtı Hurdaya dönen araçtan alkol şişeleri yola saçıldı

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Bursa'da içinde 5 gencin bulunduğu araç tıra arakadan çarptı. Tavanı kesilen araçta bulunan 4 kişi yaralanırken şoför kayıplara karıştı.

Kaza Bursaİzmir yolu Özlüce kavşağında meydana geldi. Balıkesir'den Bursa'ya gelen Turan Ç, idaresindeki 08 K 1339 plakalı Tıra, 10 H 6456 plakalı otomobil arkadan çarptı. Tıra çarpan otomobil hurdaya dönerken otomobilin şoförü, yaralı 4 arkadaşını olay yerinde bırakarak kayıplara karıştı. Otomobilde bulunan Şeyzade N, Eray U, Ramazan Ç ve Nevzat K, yaralandı. Ağır yaralı olan Nevzak K, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırılırken, diğer yaralılar ayakta yapılan tedavilerinin ardından Çekirge Devlet Hastanesine sevk edildi. Kaza sonrası hurdaya dönen otomobilde bulunan alkol şişelerinin yola savrulduğu görüldü. Polis ekipleri kazaya karıştıktan sonra yaralı arkadaşları bırakarak kaçan otomobilin sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Yolunda giderken arkadan bir aracın kendisine çarptığını ifade eden Tır Şoförü Turan Çavuş, "Çarpmanın etkisiyle benim istetme lastiğim koptu, hemen araçtan inip araçtaki yaralıların yardımına koştum. Ambulans ve polis ekiplerine haber verdi. Aracın şoförünün kaçtığını söylediler" dedi.

BURSA 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 06:36

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