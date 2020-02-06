Otostop bahanesiyle kaçırdığı otomobilin sahibi tarafından öldürüldü Balıkesir'de otostop bahanesiyle bindiği otomobili Bursa'ya kaçıran 17 yaşındaki genç, 3 gün boyunca kendisini takip eden araç sahibi tarafından silahla vurularak öldürüldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Otostop bahanesiyle kaçırdığı otomobilin sahibi tarafından öldürüldü Balıkesir'de otostop ...

İHA

Balıkesir'de otostop yoluyla çaldığı lüks otomobille Bursa'ya kaçan 17 yaşındaki genç, 3 gün boyunca kendisini takip eden araç sahibi tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Otostop bahanesiyle kaçırdığı otomobilin sahibi tarafından öldürüldü Balıkesir'de otostop bahanesiyle bindiği otomobili Bursa'ya kaçıran 17 yaşındaki genç, 3 gün boyunca kendisini takip eden araç sahibi tarafından silahla vurularak öldürüldü

Balıkesir'de otostop yoluyla çaldığı lüks otomobille Bursa'ya kaçan 17 yaşındaki genç, 3 gün boyunca kendisini takip eden araç sahibi tarafından silahla vurularak öldürüldü.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesi'nde bulunan zeytinlik alanda meydana geldi. Balıkesir'in Susurluk ilçesinde görev yapan polis memuru Ömer E., şahsına ait olan otomobili, bankadaki işlerini halletmesi için bir akrabası olan İ.A.'ya verdi. İ.A., bankaya doğru yola çıkarken yolda otostop çeken iki kişi gördü. Yardım amaçlı gençlerin yanında duran İ.A., tanımadığı iki kişiyi otomobile aldı. İ.A., direksiyon başında alkol almaya başladı. Otomobile binen gençler, Bursa'ya gitmek istediğini söyledi. İ.A Bursa'ya kadar gidemeyeceğini otostopçu gençleri kamyon garajına bırakacağını söyledi.
İ.A. ile otostop çeken gençler otomobilde sohbet etmeye başladı. Karınlarının aç olduğunu söyleyen gençler, İ.A. ile birlikte bir lokantaya girerek yemek yedi. Lokantadan çıktıktan sonra alkol kullanmaya devam eden İ.A., otomobili gençlerden birinin sürmesini istedi. Bunun üzerine gençlerden biri direksiyon başına geçerken diğeri ise İ.A. otomobile binmeden yolcu kapısını kapattı. İki genç, aracı alarak olay yerinden uzaklaştı.
Aracın hızla uzaklaştığını gören İ.A., durumu önce akrabası Ömer E.'ye, ardından da polis ekiplerine bildirdi. Çalıntı ihbarı verilen otomobil il ve ilçe genelinde aranmaya başladı. Çalıntı olarak kayıtlara geçen 45 ER 081 plakalı otomobil, olaydan 2 saat sonra Bursa'nın Karacabey ilçesindeki trafik kontrol noktasında polis ekiplerinin dur ihtarına uymadı. Hızla kontrol noktasından uzaklaşan otomobil, Bursa şehir merkezine geldi.
3 gün boyunca polislerden kaçtı
Sürekli kent merkezinde dolaşan araç, 3 gün boyunca polis ekiplerinden kaçtı. 3 akaryakıt istasyonundan yakıt alarak ücretini ödemeden kaçan otomobili yakalamak için Bursa polisi seferber oldu. Kent merkezinde uygulama yapan polis ekipleri, 45 plakalı tüm araçları durdurarak ehliyet ve ruhsat kontrolü yaptı. Akaryakıt istasyonlarındaki güvenlik kameraları ve kent merkezindeki MOBESE kameraları dahil olmak üzere bin 200 kamera görüntüsünü inceleyen polis ekipleri, çalıntı otomobili kullanan şüphelinin 17 yaşındaki Mustafa Alınç olduğunu tespit etti.
2 gün boyunca pusuya yatarak beklediler
Bu sırada, çalınan aracının Bursa'da olduğunu öğrenen Ömer E., aracını bulmak için Balıkesir'den 45 ER 856 plakalı diğer otomobiliyle Bursa'ya geldi. Ömer E. amcasının çocukları Y.E. ve H.İ. E ile birlikte kendi imkanlarıyla otomobili bulmak için kent merkezinde araştırma yaptı. Aracın sürekli Geçit Mahallesi'ndeki bir zeytinlik alanda dolaştığı bilgisine ulaşan Ömer E. ve akrabaları, zeytinlik alandaki hakim tepeye çıkarak 2 gün boyunca araç içerisinde uyudu ve aracın tekrar buraya gelmesini bekledi.
Dün öğlen saatlerinde tekrar uygulama noktasındaki polislerin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçan Mustafa Alınç, Geçit Mahallesi'ndeki zeytinlik alana girdi. Otomobilinin zeytinlik alanın içinden kendisine doğru geldiğini gören Ömer E., bulunduğu araçtan inerek otomobiline doğru yöneldi. Mustafa Alınç, Ömer E.'nin kendisine doğru geldiğini ve el kol işareti yaptığını görünce olay yerinden kaçmak istedi. Bu sırada, belindeki ruhsatsız tabancayı çıkaran Ömer E., otomobile doğru ateş etmeye başladı. Ömer E.'nin ruhsatsız tabancasından çıkan mermilerden biri Alınç'a isabet etti. Göğsüne gelen mermiyle yaralanan ve direksiyon hakimiyetini kaybeden Alınç'ın kullandığı otomobil, bir zeytin ağacına çarparak durabildi. Ömer E. ve akrabaları, olay yerine geldikleri otomobili bırakarak olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Mustafa Alınç'ın kaza yapan otomobilin şoför koltuğunda hareketsiz yattığını gördü. Sağlık ekipleri, yaptığı incelemenin ardından Alınç'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri 12 adet boş kovana rastladı. Ömer E'nin ruhsatsız silahından çıkan mermilerin 2'si arabanın arka tamponu ve sol arka lastiğine isabet ederken biri ise Mustafa Alınç'ın göğsüne isabet etti. Bölgeyi abluka altına alan ekipler, cinayet şüphelisi Ömer E., H.İ.E. ve Y.E'yi, olayın yaşandığı zeytin tarlasında gözaltına aldı. Alınç'ın cansız bedeni ise, otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BURSA

06 Şubat 2020 Perşembe

  • İMSAK 06:36
  • GÜNEŞ 08:02
  • ÖĞLE 13:23
  • İKİNDİ 16:08
  • AKŞAM 18:34
  • YATSI 19:54
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Öğretmenevi Mudanya Belediyesi himayesinde hizmet verecek
YEREL HABERLER Öğretmenevi Mudanya Belediyesi himayesinde hizmet ...
5 ay sonra barajda su seviyesi yükselmeye başladı
YEREL HABERLER 5 ay sonra barajda su seviyesi yükselmeye başladı
At arabalı kadın hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı Sabah namazına kalkan komşu 60 bin liralık hırsızlığı önledi
YEREL HABERLER At arabalı kadın hırsızlar güvenlik kamerasına ...
Polis memuru, otomobilini çalan genci öldürdü
YEREL HABERLER Polis memuru, otomobilini çalan genci öldürdü
BUDO'dan sefer iptalleri
YEREL HABERLER BUDO'dan sefer iptalleri
Otomobil sürücüsü, yaralı arkadaşlarını bırakıp kaçtı
YEREL HABERLER Otomobil sürücüsü, yaralı arkadaşlarını bırakıp kaçtı
Tıra çarpan otomobilin tavanı uçtu: 5 yaralı Tıra arkadan çarptı yaralı arkadaşlarını bırakıp kaçtı Hurdaya dönen araçtan alkol şişeleri yola saçıldı
YEREL HABERLER Tıra çarpan otomobilin tavanı uçtu: 5 yaralı Tıra ...
Unicaja Malaga - TOFAŞ: 76-68
YEREL HABERLER Unicaja Malaga - TOFAŞ: 76-68
Kontrolden çıkan kamyonet, çarptığı direği devirdi: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan kamyonet, çarptığı direği devirdi: 2 ...
İnegöl’de iki katlı ev yanarak kül oldu
YEREL HABERLER İnegöl’de iki katlı ev yanarak kül oldu
2 katlı ahşap ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER 2 katlı ahşap ev, çıkan yangında kullanılamaz hale ...
Hiçdurmaz meclis toplantısında anıldı
YEREL HABERLER Hiçdurmaz meclis toplantısında anıldı
Lodosta uçan çatı, araçların üzerine düştü
YEREL HABERLER Lodosta uçan çatı, araçların üzerine düştü
Ünlü tatlıcıyı öldüren dayıya müebbet talebi
YEREL HABERLER Ünlü tatlıcıyı öldüren dayıya müebbet talebi
Lodos çatıyı uçurdu 3 araç zarar gördü
YEREL HABERLER Lodos çatıyı uçurdu 3 araç zarar gördü
Aşıları ihmal etmeyin uyarısı
YEREL HABERLER Aşıları ihmal etmeyin uyarısı
Yeğenini öldüren dayı: Keşke o beni öldürseydi, mağdur olmazdım
YEREL HABERLER Yeğenini öldüren dayı: Keşke o beni öldürseydi, ...
Sarhoş sürücü polis ve sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı
YEREL HABERLER Sarhoş sürücü polis ve sağlık ekiplerine zor anlar ...
Atık malzemeleri sokak hayvanları için kullandılar Büyükorhanlı öğrencilerden anlamlı davranış
YEREL HABERLER Atık malzemeleri sokak hayvanları için ...
Genç Fenerbahçeliler Taraftar Grubu kuruldu
YEREL HABERLER Genç Fenerbahçeliler Taraftar Grubu kuruldu
“Belediyem Benimle” gönülleri fethediyor Osmangazi’den kapı kapı hizmet
YEREL HABERLER “Belediyem Benimle” gönülleri ...
BTM’den yeni rekor
YEREL HABERLER BTM’den yeni rekor
Bursa'da uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama
YEREL HABERLER Bursa'da uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama
Otomotivde ihracat şampiyonu açıklandı
YEREL HABERLER Otomotivde ihracat şampiyonu açıklandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X