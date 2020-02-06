At arabalı kadın hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı Sabah namazına kalkan komşu 60 bin liralık hırsızlığı önledi

Bursa'da at arabasıyla tadilât hâlindeki dükkâna giren 2'si kadın 3 kişilik at arabalı hırsızlık şebekesi, komşu esnafın sabah namazına kalkmasıyla hırsızlık yapamadan kaçtı.

Nilüfer Ertuğrul Mahallesinde tadilât hâlindeki dükkânı gözlerine kestiren at arabalı 3 hırsız, iş yerinin kapısını zorlayıp açtı. Hırsızlar, içerideki malzemeleri yüklemeye hazırlandığı sırada yan dükkândaki komşu esnaf sabah namazına kalkınca sesleri duyarak dışarı çıktı. At arabalı şahısları gören esnaf, "Burada ne yapıyorsunuz" diye sorunca, 3 şüpheli at arabasına binerek olay yerinden hızla uzaklaştı. Bu ânlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Tadilât hâlindeki dükkânda 60 bin liralık malzeme bulunduğu, komşunun sabah namazına kalkmasıyla hırsızlığın önüne geçilmiş oldu.

Dükkân sahibi İbrahim Durmayaz, "Sabah saat 05:30 sıralarında yeni kiraya vermiş olduğumuz dükkânda tâdilat çalışmaları sürerken, içeride oldukça değerli malzeme vardı. Bunları yolun karşısından at arabasıyla geçerken gören şahıslar kapıyı kırarak içeri girmişler, esnaf komşumuz sabah namazına kalktığında bu şahısları görüp bağırınca at arabasına binip kaçmışlar. İçeride 60 bin liralık malzeme vardı. Komşunun sabah namazına kalkması 60 bin liralık hırsızlığın önüne geçti" dedi.

BURSA 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 06:36

GÜNEŞ 08:02

ÖĞLE 13:23

İKİNDİ 16:08

AKŞAM 18:34

YATSI 19:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.