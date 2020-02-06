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5 ay sonra barajda su seviyesi yükselmeye başladı

İHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Boğazköy barajında 5 ay aradan sonra su seviyesi yeniden yükselmeye başladı.

5 ay sonra barajda su seviyesi yükselmeye başladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Boğazköy barajında 5 ay aradan sonra su seviyesi yeniden yükselmeye başladı.
21 Eylül 2019 tarihinde Boğazköy barajındaki su seviyesi neredeyse yarı yarıya inmişti. Suların çekilmesiyle eski köprü yeniden gün yüzüne çıktı. Ortaya çıkan manzara ise herkesi endişelendirdi. Yenişehir ve İnegöl'de bulunan bazı tarım alanları barajdan gelen sularla sulanıyor. Suların çekilmesinin en büyük sebebi ise havaların aşırı kurak geçmesi. Bazı bölgelerde su seviyesi yok denecek kadar az. Ancak barajdaki su seviyesi yeniden yükselmeye başladı. Son zamanlarda yağan yağmurların ardından suyun tekrar yükselmesi herkesi sevindirdi.

BURSA

06 Şubat 2020 Perşembe

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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