Metruk bina kül oldu

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde çıkan yangında metruk binada maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Mustafakemalpaşa ilçesi Hancı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, metruk binada çıkan yangında, alevler hızlı bir şekilde büyüdü. Olayı fark eden mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Olaya hızlı bir şekilde müdahale eden itfaiye ekipleri, yangın yan binalara sıçramadan söndürdü. Kimse tarafından kullanılmayan ve boş olduğu öğrenilen binadaki yangının yoğun yağmur nedeniyle eski elektrik kontağından dolayı meydana geldiği tahmin ediliyor.

Polis, yangınla alakalı tahkikat başlattı.

BURSA 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 06:36

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