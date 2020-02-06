BUDO'dan sonra İDO'dan da sefer iptalleri geldi

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Marmara bölgesinde olumsuz hava koşulları etkisini göstermeye devam ediyor. Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) bugün yapacağı seferlerden bazılarını elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal ederken, bir açıklama da İstanbul Deniz Otobüslerinden geldi.

İDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, KadıköyYenikapıBursa saat 09:50, BursaYenikapıKadıköy saat 10:30, KadıköyYenikapıBursa saat 11:50, BostancıYenikapıBandırma 06.02.2020 saat 18:45 seferleri iptal edildi.

BURSA 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 06:36

GÜNEŞ 08:02

ÖĞLE 13:23

İKİNDİ 16:08

AKŞAM 18:34

YATSI 19:54

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